Oltre alle molteplici cose che l’Intelligenza Artificiale sa fare, grazie ad essa ora le opere d’arte realizzate proprio dall’intelligenza stanno diventando davvero popolari. Ad oggi è possibile realizzare foto realistiche direttamente sul nostro PC, senza mezzi esterni. Una startup tecnologica ha ideato Stable Diffusion, un algoritmo complesso addestrato su immagini Internet.

A seguito di una versione di prova disponibile per i ricercatori, l’azienda ha rilasciato ufficialmente il modello Stable Diffusion, che può essere utilizzato per creare immagini da prompt di testo. A differenza di altri modelli/generatori, Stable Diffusion mira prima di tutto a creare immagini foto realistiche, cosa che ha già portato a polemiche sui contenuti “deepfake” . Tuttavia, può anche essere configurato per imitare lo stile di un determinato artista.

Arte, grazie all’intelligenza artificiale arriva sul PC

Questo algoritmo è unico nel suo genere perché può essere eseguito con una tipica scheda grafica, invece di utilizzare server remoti e costosi per generare immagini. L’azienda infatti consiglia di utilizzare le schede grafiche NVIDIA in questo momento, ma il supporto completo per AMD e Apple Silicon è in lavorazione. Ha una modalità “Classificatore di sicurezza” che tenta di bloccare la generazione di immagini offensive, ma poiché il modello è open source, può essere disattivato durante l’esecuzione su un PC.

I generatori basati sul Web spesso impediscono alle persone di utilizzare prompt che menzionano determinate parole o frasi, per impedire la creazione di immagini che potrebbero essere utilizzate per ingannare o danneggiare altri. Nel bene e nel male, Stable Diffusion può creare più tipi di immagini rispetto alla maggior parte degli altri servizi. Il modello è progettato per essere utilizzato con un generatore di accompagnamento, che è l’effettiva interfaccia utilizzata per digitare i prompt e modificare altre opzioni. Lo Stable Diffusion Dream Script è un generatore che può essere eseguito localmente su un computer, tramite un’interfaccia della riga di comando o un server Web locale.

Esiste anche un plug-in in fase di sviluppo per la generazione di immagini dall’interno di Photoshop e stanno già spuntando versioni basate sul Web. Dato il modello di licenza open source di Stable Diffusion e le sue impressionanti capacità di generazione, è probabile che la maggior parte dei generatori di intelligenza artificiale adotterà il nuovo modello.

Foto di David Bruyland da Pixabay