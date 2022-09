Sono settimane che aspettiamo questo giorno. L’evento Apple di settembre è finalmente arrivato. Questa volta, la mela morsicata ha voluto esagerare. Non solo gli iPhone 14, ma anche nuovi Apple Watch e AirPods sono stati svelati. Pronti a scoprirli?

Quello di settembre è l’evento Apple più atteso dell’anno. Perché? Semplice, arrivano i nuovi iPhone. Ma non solo, Cupertino ha sempre qualche sorpresa in serbo. Qual è quella di quest’anno? Scopriamola insieme!

iPhone 14 e non solo: tutti i prodotti svelati nel corso dell’evento del 7 settembre

Apple Watch Series 8

Il nuovo Apple Watch Series 8 prende tutto ciò che gli utenti amano dello smartwatch Apple e lo rende ancora più strabiliante. Il design rimanere lo stesso dello scorso anno, così come il display always-on Edge-to-Edge ad alta risoluzione. Una novità interessante è l’aggiunta di un nuovo sensore di temperatura corporea, fondamentale per tenere d’occhio lo stato di salute, La Series 8 porta in campo anche una funzione chiamata “Rilevamento incidenti“. Questa, permette al dispositivo di capire se l’utente rimane coinvolto in un incidente stradale e, nel giro di pochi secondi, chiama i soccorsi. Apple Watch Series 8 è disponibile in alluminio in 4 colorazioni e in acciaio in 3 colorazioni. Il prezzo di partenza è di 509 euro per la versione GPS e di 629 euro per la versione GPS + Cellular. I preordini sono già aperti. La disponibilità in negozio è prevista per il 16 settembre.

Apple Watch SE

Apple Watch SE non è mai stato più conveniente. La nuova generazione mantiene il design del modello precedente, ma introduce una serie di novità molto interessanti. Le più importanti sono un nuovo chip che garantisce prestazioni mozzafiato e la nuova funzione “Rilevamento incidenti”. La seconda generazione di Apple Watch SE è disponibile in alluminio in 3 colorazioni. Il prezzo di partenza per la versione GPS è di 309 euro. Il prezzo di partenza per la versione GPS à Cellular è di 359 euro. I preordini sono già aperti. La disponibilità in negozio è prevista per il 16 settembre.

Apple Watch Ultra

Pensato per gli sport estremi, Apple Watch Ultra è una novità assoluta. Dotato di una scocca in titanio e di un display protetto da un vetro zaffiro, permette di resistere letteralmente alle condizioni più avverse. L’intera scocca è stata ridisegnata con un nuovo tasto di accensione e nuova digitalcorona! Apple Watch Ultra ha la batteria più longeva mai vista su Apple Watch. Questo, garantisce fino a 60 ore di autonomia! Anche il GPS è differente rispetto agli altri Watch. Questo modello ne presenta una versione dual band che permette di ottenere dati super accurati. Un Apple Watch di questo calibro non può non avere dei cinturini speciali. Per l’occasione, Cupertino ne ha ideati una serie che rendono onore al prodotto.

Come già accennato, Apple Watch Ultra è pensato per tutti coloro che hanno necessità di utilizzare lo smartwatch in condizioni estreme. Proprio per questo, offre una serie di funzioni dedicate che permettono di fare sport di questo tipo in maniera più sicura. Apple Watch Ultra è disponibile, come già detto, in diverse varianti in titanio. Tutti hanno un prezzo di partenza di 1009 euro. I preordini sono già aperti. La disponibilità nei negozi è prevista per il prossimo 23 settembre.

AirPods Pro

Gli AirPods Pro di seconda generazione sono finalmente arrivati. Cosa hanno di nuovo rispetto alla prima generazione? Innanzitutto, un nuovo chip H2 che permette di ottenere qualità audio mai viste prima. Grazie a questo, inoltre, l’audio spaziale diventa qualcosa di davvero incredibile. I nuovi AirPods Pro migliorano sensibilmente la funzione di cancellazione attiva del rumore (2 volte meglio rispetto alla prima generazione) e portano in campo una funzione chiamata “Trasparenza adattiva” che permette di gestire i rumori esterni in maniera intelligente.

La batteria è sensibilmente migliorata rispetto al modello precedente. Ora, si hanno fino a 6 ore di ascolto con una sola carica! Anche il case è migliorato. Grazie all’integrazione del chip U1, è possibile usare l’app Dov’è per localizzarlo. Ma non è tutto, finalmente, è possibile ricaricarlo utilizzando l’alimentatore di Apple Watch! AirPods Pro potranno essere preordinati dal 9 settembre e saranno disponibili dal 23 settembre. Il prezzo di vendita è di 299 euro.

iPhone 14 e 14 Plus

Apple ha presentato due nuovi iPhone 14 “base”. Il design è il medesimo dello scorso anno, l’unica cosa che cambia è la diagonale del display. Il 14 base ha una diagonale di 6.1 pollici, il 14 Plus ha una diagonale di 6.7 pollici. Entrambi i modelli montano il performante chip A15 Bionic (lo stesso di iPhone 13). La fotocamera è stata aggiornata, sia il sensore primario che quello secondario sono stati migliorati per garantire scatti mozzafiato in ogni tipo di condizione. Anche la fotocamera frontale è migliorata, ora, le foto in condizioni di scarsa luce sono del 38% più luminose! A proposito di foto in condizioni di scarsa luminosità, Apple ha aggiunto una nuova funzione in grado di effettuare scatti mozzafiato in condizione di scarsa luminosità! Per quanto riguarda i video, invece, arriva una funzione chiamata “Action mode” per riprese in movimento incredibilmente dettagliate.

Anche gli iPhone 14 portano in campo la funzione “Rilevamento incidenti”. Interessante novità è la funzione “Emergency SOS via Satellite“. In pratica, gli iPhone sono ora in grado di sfruttare la connettività satellitare per ottenere supporto in situazioni di emergenza. Sia iPhone 14 che 14 Plus sono disponibili in 5 differenti colorazioni. Il prezzo di partenza di iPhone 14 è di 1029 euro. Il prezzo di partenza di iPhone 14 Plus è di 1129 euro. I preordini partono il 9 settembre. La disponibilità in negozio è prevista per il 16 settembre (versione base) e per il 7 ottobre (versione Plus).

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

Le versioni Pro di iPhone 14 sono la vera novità di quest’anno. La scocca rimane la stessa dei modelli dello scorso anno. Il display, invece, presenta delle novità molto interessanti. Il notch è stato ridisegnato per dare vita a quella che Apple chiama “Dynamic Island“. Questa, sfrutta hardware e software di Apple per mostrare ciò che interessa all’utente senza che questo interrompa quello che sta facendo. Il display è più luminoso rispetto ai modelli della precedente generazione (con un picco due volte più alto) e i bordi sono ancora più sottili. Finalmente, inoltre, arriva la tecnologia always-on. Grazie ad un display migliorato in modo da consumare poca energia, è possibile visualizzare alcuni dati senza dover toccare lo schermo. I nuovi iPhone 14 Pro montano il nuovissimo chip A16 Bionic. Questo, garantisce performance mai viste prima su nessuno smartphone.

Anche le fotocamere dei modelli Pro sono migliorate sensibilmente. Il sensore principale è ora da ben 48 MPX! L’ultra-grandangolo è stato migliorato per dare degli scatti macro ancora più dettagliati. Arriva anche un nuovo teleobiettivo 2x di qualità ottica. iPhone 14 Pro e Pro Max sono disponibili in 4 colorazioni. Il prezzo base per la versione Pro è di 1339 euro. Il prezzo base per la versione Pro Max è di 1489 euro. I preordini partono il 9 settembre. La disponibilità in negozio è prevista per il 16 settembre.

Ph. credit: Apple.com