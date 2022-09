Apple ha finalmente svelato la sua nuova gamma di iPhone. Come ci aspettavamo, sono arrivate in campo ben 4 varianti: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Rimane la distinzione tra modelli “base” e modelli “professionali”. Quest’anno, però, c’è qualche differenza. Scopriamo di che si tratta.

Apple ha deciso di adottare una diversa strategia. Gli iPhone 14 base, pur se definiti novità, rimangono quasi uguali ai predecessori (cambiano solo alcune caratteristiche minori). I 14 Pro portano le vere novità, ma riservano una brutta sorpresa. Quest’anno, portarsi a casa uno dei nuovi melafonini non è per nulla economico.

iPhone 14: prezzi troppo alti e poca innovazione

Ebbene sì, gli iPhone 14 base non hanno molto di diverso rispetto ai modelli dello scorso anno. Certamente, la versione Plus è una novità, ma a livello di caratteristiche poco cambia. Il chip è rimasto lo stesso A15 Bionic della gamma 13, così come il design. Le migliorie riguardano solamente le fotocamere e la sicurezza. Davvero poco per giustificare i prezzi. Parlando di questi, in Italia, i nuovi iPhone base partono da un listino di 1039 euro. Un bel salto in su rispetto al modello di partenza dello scorso anno (839 euro). A causare l’aumento nel nostro paese, una serie di fattori. Primo fra tutti, il cambio dollaro-euro divenuto sfavorevole.

Stesso discorso per le varianti Pro. Queste, portano in campo una marea di novità: nuovo chip A16 Bionic, nuovo display always-on con notch completamente ridisegnato, nuove fotocamere per scatti mozzafiato. Tutto ciò unito a quanto già detto per i modelli base dà vita a smartphone decisamente innovativi. Tuttavia, anche per loro i prezzi sono incredibilmente alti. Gli iPhone 14 Pro, in Italia, partono da un listino di 1339 euro!

Siete interessati a sapere nel dettagli i prezzi e le disponibilità di tutte le varianti dei nuovi melafonini? Qui di seguito riportiamo tutto nel dettaglio:

iPhone 14 (preordini dal 9 settembre, disponibilità dal 16 settembre)

128 GB: 1029 euro

256 GB: 1159 euro

512 GB: 1419 euro

iPhone 14 Plus (preordini dal 9 settembre, disponibilità dal 7 ottobre)

128 GB: 1179 euro

256 GB: 1309 euro

512 GB: 1569 euro

iPhone 14 Pro (preordini dal 9 settembre, disponibilità dal 16 settembre)

128 GB: 1339 euro

256 GB: 1469 euro

512 GB: 1729 euro

1 TB: 1989 euro

iPhone 14 Pro Max (preordini dal 9 settembre, disponibilità dal 16 settembre)

128 GB: 1489 euro

256 GB: 1619 euro

512 GB: 1879 euro

1 TB: 2139 euro

Ph. credit: Apple.com