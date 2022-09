Gli iPhone 14 non sono stati gli unici protagonisti dell’evento Apple dello scorso 7 settembre. Un altro grosso protagonista è stato Apple Watch Ultra. Parliamo di un dispositivo completamente nuovo all’interno dell’ecosistema di Cupertino. Sì, è pur sempre uno smartwatch, ma il suo target è ben diverso da quello dei Watch usciti fino ad ora. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Negli anni, Apple ha fatto di tutto per rendere la versione “normale” di Apple Watch adatta a tutti. Per quanto ci sia andata vicino, la verità è che si è sempre trattata di un’impresa a dir poco impossibile. Per determinate mansioni e per determinate persone ci voleva un nuovo prodotto. Ecco, quindi, che nasce Apple Watch Ultra. A detta di Apple, uno smartwatch letteralmente indistruttibile e dalle caratteristiche super avanzate per utenti “Ultra”. Scopriamo insieme le principali.

Apple Watch Ultra: ecco cosa lo rende speciale

La cosa che salta all’occhio del nuovo smartwatch è che è decisamente più grosso rispetto ai modelli classici. Dotato di una cassa in titanio da ben 49mm e di un durissimo vetro zaffiro, può resistere a qualsiasi tipo di colpo. L’intera scocca è progettata per non temere le condizioni più avverse. Il dispositivo è dotato di una certificazione MIL‑STD 810H, una certificazione IP6X ed è in grado di resistere ad immersioni fino a 100m di profondità. Neanche la temperatura è temuta, che sia -20°C o + 50°C poco importa, lo smartwatch funziona comunque perfettamente.

L’aspetto estetico non è tutto. Apple ha voluto associare un design unico e resistente ad una serie di caratteristiche tecniche pazzesche. Partendo dal display, il nuovo Ultra monta quello più grande e luminoso di sempre. In questo modo, è molto più facile tener conto dei propri dati. Il GPS è a doppia precisione, per avere misurazioni sempre accurate. L’aggiunta di un doppio altoparlante migliora sensibilmente la qualità audio delle chiamate. Inoltre, l’aggiunta di una sirena permette a chiunque di farsi trovare in situazioni di emergenza. Quanto appena detto, è unito ad un software che fa letteralmente miracoli in termini di monitoraggio attività. Apple Watch Ultra ha anche la batteria più grande mai vista su uno smartwatch Apple. Questa, garantisce fino a 36 ore di autonomia con una sola carica. In pratica, una potenza sotto tutti i punti di vista.

Se siete tra coloro che fanno sport a livelli estremi, il modello Ultra è quello che fa al caso vostro. Apple Watch Ultra è disponibile al preordine già da oggi in diverse varianti ad un prezzo di 1009 euro. La disponibilità è prevista per il 23 settembre.

Ph. credit: Apple.com