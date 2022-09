Poche ore fa, si sono aperti i preordini ufficiali dei 4 nuovi modelli di iPhone 14. Nel giro di pochissimo tempo, i tempi di attesa per alcuni modelli si sono allungati sensibilmente. Quali sono stati, per il momento, i modelli più ordinati? Proprio quelli più costosi, i 14 Pro e i 14 Pro Max. L’aumento dei prezzi sembra non abbia scoraggiato gli utenti italiani.

Diversamente da quanto molti pensavano, il grosso aumento dei prezzi subito dai nuovi iPhone 14 non ha minimamente influenzato le vendite, almeno per ora. Nelle prime ore di apertura dei preordini dei nuovi melafonini si è verificato un vero e proprio boom di richieste. Le liste di attesa superano, in alcuni casi, anche il mese!

iPhone 14 Pro e Pro Max sono i più desiderati e acquistati dagli italiani

Se la spesa deve essere fatta, deve essere fatta bene. Sembra essere questa la linea di pensiero adottata dalla maggior parte degli italiani che hanno prenotato un nuovo iPhone in queste ore. Se per i modelli base 14 e 14 Plus non sembra esserci una grossa lista d’attesa, lo stesso non si può dire per le costose varianti 14 Pro e 14 Pro Max. Ad oggi, se si preordina un qualsiasi modello Pro bisogna attendere circa 1 mese dopo l’uscita ufficiale per riceverlo a casa. Ebbene sì, avete letto bene, proprio tutti i modelli, anche quelli superiori ai 2000 euro!

Come abbiamo già detto in altri articoli, l’aumento dei prezzi degli iPhone di quest’anno non è dovuto ad una decisione di Apple, che in America e in Cina continua a vendere gli iPhone allo stesso prezzo degli anni precedenti. Il motivo principale risiede nel cambio dollaro-euro sfavorevole. Fortunatamente per l’azienda, però, ciò non ha fermato la maggior parte degli utenti dall’accaparrarsi i nuovi gioiellini. Voi avete già prenotato il vostro?

Ph. credit: Apple.com