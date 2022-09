Alcuni smartphone Google hanno già ricevuto Android 13 e questa nuova versione del sistema operativo è già disponibile per Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a , Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a 5G e Pixel 4a.

Alcuni utenti non hanno però ancora ricevuto la notifica per poter aggiornare il sistema operativo e passare ad Android 13. E per chi nn volesse aspettare sono comunque disponibili dei link per scaricarlo, facilmente reperibili online.

Il nuovo Android 13 è inoltre disponibile, oltre che per i dispositivi Google Pixel, anche per diversi dispositivi non Pixel provenienti di altri produttori di smartphone. Naturalmente, è disponibile solo tramite i programmi Developer Preview.

Questo sinifica che al momento scaricando Android 13 non si potrà godere dell’esperienza completa. Si tratta infatti di una build di anteprima in cui ci sono ancora molte cose da correggere e migliorare prima che la versione finale diventi disponibile per il download.

Questa prima versione, anche se già disponibile tramite alcuni link, sarà più che altro una versione per sviluppatori. Solo un’occasione per testare le app rispetto alle nuove API della piattaforma Android. Questi testi sono infatti necessari prima che il sistema operativo sia disponibili per masse più grandi.

Proprio per questo motivo infatti, gli esperti sconsgliano di scaricare Android 13 in versione Developer Preview/Beta sul dispositivo che usiamo quotidianamente. In questa fase infatti potrebbero esserci vari bug di sistema, ed è meglio quindi testarlo su un device secondario. Naturalmente, anche su tali dispositivi, è necessario eseguire il backup dei dati prima di procedere.

Foto di Pasi Mämmelä da Pixabay