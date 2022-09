Durante l’evento dello scorso 7 settembre, Apple ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale di due nuovi attesissimi software, iOS 16 e watchOS 9. Entrambi arrivano, per tutti, oggi! Pronti per provare tutte le novità che portano con sé? In questo articolo vi spieghiamo come fare per scaricarlo al più presto!

iOS 16 e watchOS 9 portano in campo una serie di interessanti novità per i dispositivi Apple. Come accennato poco fa, entrambi i software verranno rilasciati nel corso della giornata di oggi. A che ora? Come si fa a scaricarli? Vi spieghiamo tutto di seguito.

iOS 16 e watchOS 9: a che ora escono e come si scaricano

Nel corso dell’evento di presentazione, Apple non ha specificato l’orario di lancio dei software. Tuttavia, ogni anno questi vengono rilasciati a partire dalle ore 19:00. É molto probabile, quindi, che anche quest’anno sarà così. Ricordiamo che le 19:00 è un orario indicativo. A causa dell’elevata richiesta di aggiornamenti nelle prime ore dall’uscita, Apple potrebbe optare per dei rilasci graduali. Alcuni, quindi, potrebbero dover aspettare un po’ di più prima di eseguire gli update.

Per scaricare il nuovo iOS 16, tutto quello che bisogna fare è, entrare nelle impostazioni, selezionare la voce “Generali” e poi “Aggiornamento software”. Vi troverete davanti ad una schermata che vi permetterà di effettuare l’aggiornamento al nuovo software (se disponibile). Ricordiamo che iOS 16 è compatibile solo con gli iPhone a partire dall’8.

Per quanto riguarda watchOS 9, per istallarlo è necessario aver aggiornato prima iPhone a iOS 16. Dopodiché, bisogna entrare nell’app “Watch”, selezionare “Generali” e poi “Aggiornamento software”. Vi troverete davanti ad una schermata che vi permetterà di effettuare l’aggiornamento al nuovo software (se disponibile). Ricordiamo che watchOS 9 è compatibile solo con gli Apple Watch a partire dalla Series 4. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com