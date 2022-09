Il processo di studio non è né facile né semplice. Non è solo questione di assimilare i contenuti in modo più o meno conveniente per acquisire nuove conoscenze. Prima di arrivare a quel punto, è necessario trovare le chiavi per assorbire una grande quantità di informazioni e farlo in modo tale che rimanga nella memoria come conoscenza acquisita in grado di accompagnarti il più a lungo possibile. Quindi, conviene conoscere una serie di trucchi per concentrarti sullo studio utili a prepararsi per un esame o per affrontare un lavoro.

Assicurati di avere uno spazio adeguato

Il luogo scelto per studiare è determinante per molte ragioni. È importante che sia un luogo lontano dai rumori e dalle distrazioni esterne in modo che favorisca l’obiettivo che si sta perseguendo. Inoltre, deve essere abilitato con tutti gli elementi necessari per studiare comodamente. Scrivania, sedia e buona illuminazione. Sia quella naturale di giorno che quella artificiale di notte.

Cerca aiuto se ne hai bisogno

Se temi che il materiale di cui disponi non sia sufficiente per memorizzare concetti o anche per capire ciò che ti appresti a studiare ricorda che esistono risorse come le biblioteche o internet in cui trovare manuali, esercizi, video e spiegazioni in grado di venirti in aiuto.

Non dimenticare inoltre le potenzialità delle ripetizioni online, una risorsa fondamentale per trovare insegnanti privati esperti in determinate materie e preparati per aiutarti a capire meglio ciò che devi studiare. GoStudent è una piattaforma che consente di trovare l’insegnante più adeguato online, ovunque ti trovi. Di recente ha anche pubblicato uno studio, l’Education Report, per mettere in luce le potenzialità dello studio online.

Fai in modo che regni l’ordine

Lo spazio che hai scelto deve essere in perfetta armonia con il tuo obiettivo. Pertanto, deve essere sempre organizzato perché la corretta distribuzione degli oggetti contribuisce a favorire uno stato d’animo sereno e calmo, che è uno dei fattori che ti aiuterà in modo decisivo a trovare la tranquillità che ti permetta di affrontare il momento di studio.

Cerca di riposare

Anche se sembra una contraddizione, dovrai riposarti di tanto in tanto. Si consiglia di fare una pausa di un quarto d’ora ogni due ore. Questa disconnessione ti aiuterà a tornare allo studio con maggiore intensità e a ritrovare l’agilità mentale dopo lo sforzo.

Abbi chiaro il tuo obiettivo

Prima di iniziare a studiare devi avere ben chiaro la sfida che vuoi superare e le tue reali possibilità di raggiungerla. Ciò ti renderà più facile concentrarti sull’ottenere ciò che desideri. In effetti, questo fattore sarà decisivo per raggiungere il successo poiché lo vedrai come qualcosa di possibile. Questo incentivo ti aiuterà a concentrarti.

Pianifica al meglio

Uno dei compiti fondamentali da realizzare prima di iniziare a studiare è la pianificazione dei contenuti. In altre parole, devi sapere ogni giorno fino a che punto vuoi arrivare. Sii più o meno chiaro sulle difficoltà che si presenteranno nel processo. Così facendo sarai in grado di determinare le ore di cui hai bisogno per studiare e rendere quel tempo più redditizio.