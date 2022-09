Quanto sarebbe bello poter entrare su WhatsApp senza far vedere agli altri la famosa dicitura “Online”? Ebbene sì, il momento è arrivato. Dopo averci lavorato a lungo, WhatsApp sta finalmente rilasciando la funzione che permette agli utenti di nascondere il proprio stato online! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Definita anche “modalità in incognito“, la funzione che permette agli utenti di nascondere il proprio stato online è finalmente disponibile. I primi utenti, dei beta tester Android, stanno ricevendo la novità in queste ore. Quando sarà disponibile per tutti?

WhatsApp: nascondere il proprio stato online in semplici passaggi

A dare notizia della novità è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Questo ha comunicato che una serie di utenti, una cerchia al momento ristretta, sta ricevendo la possibilità di nascondere il proprio stato online agli altri utenti. In che modo? Semplice, tramite una schermata dedicata. Basta andare nelle impostazioni dell’app ed entrare nella sezione “Ultimo accesso” per farla comparire. Grazie a quest’ultima, è possibile decidere a chi mostrare il proprio stato online. Si può optare di farlo vedere a tutti (come è stato fino ad ora), ad alcuni utenti selezionati o a nessuno! Un grosso passo in avanti per la privacy.

Come già detto, WhatsApp ha appena reso disponibile la novità per alcuni beta tester Android. Molto presto, la funzione verrà rilasciata a tutti i beta tester, anche quelli iOS. Se le cose andranno come previsto, arriverà nelle versioni pubbliche dell’app in poche settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.