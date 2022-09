Poche ore fa, WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app iOS. Tra le novità introdotte, una molto interessante riguardante la cancellazione dei messaggi “per me”. Da ora in poi, se si sbaglia a cancellare un messaggio in una qualsiasi chat, c’è la possibilità di recuperarlo entro pochi secondi! Scopriamo in che modo.

Vuoi eliminare un messaggio per tutti, ma nella fretta fai tap su “Elimina per me”, come fare? Fino a poco fa saresti stato spacciato, non avresti avuto nessuna possibilità di rimediare ai tuoi errori. Fortunatamente, con il nuovo aggiornamento di WhatsApp per iOS, c’è qualcosa che puoi fare.

WhatsApp: recuperare i messaggi “eliminati per me”

Per poter sfruttare la nuova funzione di recupero messaggi “eliminati per me” è necessario aggiornare la tua app WhatsApp. Se non l’hai ancora fatto, quindi, vai su App Store e scarica l’ultima versione disponibile. Dopodiché, se ti capiterà di eliminare per sbaglio un messaggio solo per te, potrai recuperarlo entro pochi secondi. In che modo? Molto semplice! Nella nuova versione, quando si effettua l’azione “elimina per me” su un qualsiasi messaggio, compare per alcuni secondi un pulsante che permette di annullarla. Basta cliccarci su ed il gioco è fatto, il messaggio torna magicamente!

Ribadiamo che la funzione è disponibile solo a partire dalla versione 22.19.75 di WhatsApp per iOS. Se hai una versione precedente, purtroppo, non c’è nulla da fare. Se non sai se hai scaricato o meno l’ultima versione di WhatsApp, la cosa più veloce da fare è entrare su App Store, cercare WhatsApp nella barra di ricerca e vedere se compare la dicitura “Aggiorna”. Se questa è presente, significa che hai ancora una versione datata dell’app. Il consiglio, ovviamente, è quello di aggiornare al più presto!