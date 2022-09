I nuovi iPhone 14, presentati da Apple lo scorso 7 settembre, sono finalmente arrivati nei negozi. Nonostante ci sia stato boom di preordini tramite il canale ufficiale dell’azienda, c’è ancora modo di trovare qualche pezzo disponibile in pronta consegna. Dove? Scopriamolo insieme in questo articolo!

Oggi, 16 settembre, sono arrivati in negozio 3 dei nuovi iPhone 14: quello base e le due varianti Pro. Il 14 Plus, invece, arriverà il prossimo 7 ottobre. Come abbiamo già detto, per gli ordini online tramite il canale ufficiale Apple, le liste di attesa sono molto lunghe. Nei negozi fisici, però, la situazione è ben diversa.

iPhone 14: dove trovarlo al day-one con disponibilità immediata

Se volete portarvi a casa uno dei nuovi iPhone 14, ma non avete preordinato il modello che preferite, non disperate, c’è ancora possibilità di farlo. I nuovi iPhone, seppur in quantità limitate, sono disponibili in pronta consegna in diversi negozi. Scopriamo insieme quali:

Apple Store fisici

Ebbene sì, nonostante le lunghe liste di attesa online, molti store fisici di Apple presentano la disponibilità in pronta consegna di quasi tutti i modelli di iPhone 14 e 14 Pro (probabilmente di esauriranno in poche ore). Se avete la fortuna di vivere vicino ad uno di quelli sparsi per l’Italia, il consiglio è di fare un salto lì per vedere se il modello che volete è ancora disponibile!

Apple Premium Resellers

Anche i venditori autorizzati Apple hanno ricevuto delle scorte di iPhone da poter vendere in pronta consegna. In questo caso, le scorte sono davvero limitate, ma tentare non nuoce. Se avete un Apple Premium Reseller nelle vicinanze, vi consigliamo di fare una chiamata per verificare le rimanenze.

Catene di elettronica

Le più grandi catene di elettronica (Mediaworld, Unieuro, Euronics) hanno ricevuto anch’esse alcune scorte dei nuovi melafonini. Probabilmente vi troverete di fronte a dover scendere a compromessi su taglio di memoria e colore, ma riuscirete a portarvi a casa un modello se agite velocemente.

Ph. credit: Apple.com