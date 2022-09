WhatsApp continua ad arricchirsi di funzioni super interessanti. In una delle ultime beta per dispositivi Android, la 2.22.20.11, sono state trovate tracce di una funzione che permetterà ai partecipanti dei gruppi di creare sondaggi personalizzati con un massimo di 12 opzioni per le risposte. Ecco tutti i dettagli sulla novità.

Nelle prossime settimane, WhatsApp per iOS, Android e desktop cambierà completamente faccia grazie all’arrivo di una marea di novità super interessanti. Dopo la modalità in incognito e la funzione di recupero messaggi cancellati per sbaglio, arriveranno anche i sondaggi personalizzati all’interno dei gruppi. Chi potrà crearli e in che modo? Scopriamolo insieme!

WhatsApp: come creare i sondaggi all’interno dei gruppi

A parlare della novità è stato, come al solito, il noto WABetaInfo. Come abbiamo già detto, sono state scovate tracce della funzione in una delle ultime beta per dispositivi Android. Da queste si è potuto capire, a grandi linee, come funzionerà la novità. All’interno dei gruppi comparirà un nuovo pulsante dedicato (simile a quello per inviare i documenti, le foto, ecc.) che permetterà a qualsiasi partecipante del gruppo di creare un sondaggio personalizzato. Ci sarà la sezione per impostare la domanda e la sezione per aggiungere le varie risposte (fino ad un massimo di 12). Sia il sondaggio che i risultati saranno visibili a tutti all’interno della chat del gruppo.

I sondaggi WhatsApp sono attualmente in fase di sviluppo. Al momento, quindi, nessuno può provare la novità (neanche i beta tester). Se le cose andranno come previsto, dovremmo vedere arrivare la funzione su tutte le piattaforme nel corso delle prossime settimane. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.