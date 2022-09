Che sia per la fretta o per altro, a tutti può capitare di sbagliare il testo dei messaggi inviati su WhatsApp. Cosa fare se l’errore è così grave, o imbarazzante, da non poterlo lasciare in chat? Al momento, l’unica cosa che si può fare è cancellare il messaggio per tutti e scriverne uno nuovo. Presto, le cose cambieranno!

Ebbene sì, WhatsApp è al lavoro su una funzione che permetterà a tutti gli utenti di modificare i messaggi dopo il loro invio nelle chat. In questo modo, si potranno correggere tutti gli errori o aggiungere informazioni dimenticate. Come funzionerà il tutto?

WhatsApp: come modificare i messaggi dopo averli inviati

A scovare la novità è stato il noto WABetaInfo. Questo, ha confermato che WhatsApp lavora alla funzione da diversi mesi. Sembra essere solo questione di tempo prima che questa arrivi per tutti. Come si potranno modificare i messaggi dopo averli inviati? Semplice! Basterà, infatti, fare un tap prolungato sul messaggio che si intende modificare per far comparire, tra le tante voci, anche la nuova “modifica”. Selezionandola, sarà possibile modificare il testo a proprio piacimento. Gli utenti della chat non avranno la possibilità di visualizzare la cronologia delle modifiche, vedranno solo l’ultima versione del messaggio.

Come già accennato, la funzione risulta essere in fase di sviluppo. Al momento, nessuno può provarla, neanche coloro che sono iscritti al programma di beta testing. Se le cose andranno come previsto, dovremmo vederla arrivare per tutti a partire dalle prossime settimane. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: WhatsApp.com