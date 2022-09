Realme Buds Air Neo 3 sono le nuove cuffiette true wireless economiche proposte dall’azienda cinese sul suolo italiano, in vendita ad un prezzo di listino di circa 40 euro, ma comunque perfettamente in grado di promettere prestazioni superiori alle aspettative.

Estetica e Design

La custodia è realizzata interamente in plastica di discreta qualità, è abbastanza solida e resistente, in linea con la fascia di prezzo di posizionamento. La finitura opaca è assolutamente piacevole e consigliata sopratutto in termini di oleofobicità, in quanto trattiene poco le impronte (anche se è più complesso pulirla).

Il meccanismo di apertura presenta cerniere abbastanza solide e resistenti, facilmente apribili anche con una sola mano. All’interno troviamo le cuffiette con aggancia magnetico, dal facilissimo posizionamento; queste sono in stile Apple AirPods, ovvero non presentano un gommino troppo sporgente all’interno del canale uditivo, andando a posizionarsi nella “parte esterna” dell’orecchio senza problemi.

L’ergonomia è eccellente, non sono adatte per attività sportive, tuttavia si possono indossare anche per lunghe giornate, senza appesantire (dato il peso di 4 grammi), o arrecare troppo fastidio. Ciò che ne risente è sicuramente l’isolamento passivo, non andando ad occludere il canale, lasciano passare parte del rumore ambientale. Da notare la certificazione IPX5, per la resistenza al sudore e gli schizzi d’acqua.

Sulla superficie non sono posizionati pulsanti fisici, si trova un LED di stato nella parte anteriore, mentre la porta USB type-C posteriore. L’autonomia generale è molto buona, impreziosita dalla presenza della ricarica rapida, che con soli 10 minuti di carica si godranno di circa 120 minuti di riproduzione. Considerando un utilizzo standard, con il volume al 50/60%, si potranno raggiungere anche 30 ore continuative (con i cicli di ricarica garantiti dalla custodia); la singola carica, invece, si aggira attorno alle 7 ore per la sola riproduzione musicale.

Specifiche e prestazioni

Il driver integrato all’interno delle Realme Buds Air Neo 3 è da 10 millimetri, riuscendo così a raggiungere un volume massimo più che sufficiente anche per l’utilizzo in ambienti particolarmente rumorosi. Dall’applicazione mobile, sempre Realme Link, è possibile equalizzare il suono, personalizzare i comandi, ma sopratutto attivare la modalità gioco. Quest’ultima permette di ridurre a 88ms la latenza, in modo da poter godere di un audio veramente sincronizzato con il video.

Spostando l’attenzione sulla qualità, il suono è generalmente molto buono per la fascia di prezzo di posizionamento, tanto da essere equiparabili a cuffiette anche in vendita a 80/100 euro. Il dettaglio è buono, la nitidezza è più che sufficiente, grazie al supporto al Dolby Atmos, con alti leggermente distorti, ma solamente nei picchi sonori. Le frequenze più basse, considerata la limitazione intrinseca del prodotto stesso, si sentono poco; nonostante comunque abbiano un driver che la stessa Realme ha definito dinamic bass driver.

E’ assente qualsiasi tipologia di cancellazione del rumore, sulla superficie delle cuffiette sono stati integrati microfoni che reagiscono molto bene alle sollecitazioni. In chiamata il rumore viene soppresso correttamente (grazie alla tecnologia ENC), e la voce trasmessa non risulta essere particolarmente metallica o distorta.

Il sistema di controllo si affida interamente ad una area di sensibilità posta esattamente sulle cuffiette, la quale non offre un feedback aptico piacevole, ma comunque risulta essere più che adeguata per la fascia di prezzo. Apprezzata la scelta di permettere all’utente un’approfondita personalizzazione tramite l’applicazione ufficiale.

Realme Buds Air Neo 3: conclusioni

In conclusione le Realme Buds Air Neo 3 sono cuffiette true wireless assolutamente interessanti, sopratutto per il prezzo finale di vendita estremamente ridotto (ricordiamo che costano soli 39,99 euro). I punti di forza sono rappresentati da una ergonomia eccellente, una buonissima qualità del suono, la possibilità di personalizzare i comandi dall’applicazione mobile, oltre che equalizzare il suono, per finire con un’autonomia superiore alla media. Che dire, sono dei veri e propri best buy.