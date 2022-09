É arrivato solo da pochi giorni sul mercato e già inizia a dare problemi. In queste ore, diversi utenti che hanno acquistato i nuovi iPhone 14 Pro e 14 Pro Max stanno lamentando seri problemi con la fotocamera durante l’utilizzo di alcune app di terze parti come TikTok e Snapchat. A cosa è dovuta la problematica? Cerchiamo di capirlo insieme!

Spendere un capitale per portarsi a casa lo smartphone Apple più costoso e ritrovarsi con una fotocamera inutilizzabile. É questo quello che hanno riscontrato molte delle persone sparse per il mondo che hanno acquistato iPhone 14 Pro in questi giorni. A quanto pare, su determinate app di terze parti, la fotocamera inizia a vibrare e ad emettere strani suoni (video di un iPhone che presenta il problema). La cosa è così grave come sembra? La risposta vi sorprenderà.

iPhone 14 Pro: i problemi alla fotocamera si risolveranno presto

Se siete tra i poveri sfortunati che si sono ritrovati in mano con un iPhone 14 Pro con la fotocamera difettosa con le app di terze parti, non disperate, tutto si risolverà presto. Certo, la problematica con la fotocamera è reale ma, appunto, riguarda solo alcune app di terze parti (TikTok, Snapchat, ecc.). Ciò significa che si tratta di un semplice, anche se fastidioso, bug software. É plausibile, infatti, che gli sviluppatori delle app di terzi incriminate non abbiano ancora apportati gli opportuni aggiornamenti volti a supportare i nuovi modelli di melafonini. Da qui, i vari problemi alla fotocamera.

Bisognerà portare i nuovi iPhone 14 Pro in assistenza se si presenta il problema? Assolutamente no! Tutto ciò che bisogna fare è attendere i nuovi update software delle app di terze parti che presentano il problema e aggiornarle al più presto. In questo modo, il problema si risolverà automaticamente. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com