WhatsApp sta lavorando ad una funzione che permetterà agli utenti di creare il proprio avatar e di utilizzarlo in diverse situazioni. In che modo? A spiegarcelo, a grandi linee, è il noto WABetaInfo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Non è la prima volta che si parla di avatar personali all’interno di WhatsApp. Qualche mese fa, infatti, avevamo già accennato il possibile arrivo della funzione all’interno dell’app di messaggistica. Poche ore fa, sono stati trovati aggiornamenti sulla novità all’interno dell’ultima beta di WhatsApp per dispositivi Android.

WhatsApp: quando arriverà la possibilità di creare gli avatar personali

Ebbene sì, WABetaInfo ha scovato nuovi dettagli in merito alla creazione degli avatar nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.22.21.3. Ciò significa solo una cosa, la casa sta ancora lavorando alla funzione ed intende rilasciarla in futuro. Quale sarà l’idea? A quanto pare, WhatsApp aggiungerà un’intera nuova sezione all’interno dell’app dove sarà possibile creare il proprio avatar personale. Completata la creazione di questo, automaticamente l’app lo utilizzerà per creare un set di emoji personalizzate da poter inviare all’interno delle conversazioni. In un update successivo, sarà possibile utilizzare il proprio avatar anche per partecipare alle videochiamate (sostituendolo al posto del volto).

Attualmente l’intera funzione di creazione di avatar è ancora in fase di sviluppo. Stando a quanto riportato da WABetaInfo, WhatsApp rilascerà prima la funzione di creazione avatar e di condivisione emoji personalizzate. Per l’utilizzo degli avatar nelle videochiamate, invece, bisognerà attendere più tempo. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.