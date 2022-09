Cercare una cura per l’Alzheimer sta diventando sempre più una competizione e una controversia, come sono stati negli ultimi anni. Uno studio del 2006 ha suggerito che alla base dello sviluppo di questa condizione ci sarebbe una proteina cerebrale, chiamata amiloide-beta. Nel giugno 2021 l’FDA aveva approvato l’aducanumab, una beta-amiloide che mira agli anticorpi, come trattamento per l’Alzheimer, anche se i dati a sostegno del suo uso erano incompleti e contraddittori.

Alcuni medici ritengono che aducanumab non avrebbe mai dovuto essere approvato, mentre altri sostengono che dovrebbe avere una possibilità. Con milioni di persone che necessitano di un trattamento efficace, perché i ricercatori stanno ancora armeggiando nella ricerca di una cura per quella che è probabilmente una delle malattie più importanti che l’umanità deve affrontare?

Alzheimer, la malattia potrebbe non essere del cervello

Per anni, gli scienziati si sono concentrati sul tentativo di trovare nuovi trattamenti per l’Alzheimer prevenendo la formazione di grumi dannosi per il cervello di questa misteriosa proteina chiamata amiloide-beta. In effetti, gli scienziati sono probabilmente entrati in un solco intellettuale concentrandoci quasi esclusivamente su questo approccio, spesso trascurando o addirittura ignorando altre possibili spiegazioni. La necessità di un nuovo modo di pensare all’Alzheimer “fuori dagli schemi” sta emergendo come una priorità assoluta nelle scienze del cervello.

Sulla base degli ultimi 30 anni di ricerca, non pensiamo più all’Alzheimer come principalmente a una malattia del cervello. Piuttosto, crediamo che l’Alzheimer sia principalmente un disturbo del sistema immunitario all’interno del cervello. Il sistema immunitario, che si trova in ogni organo del corpo, è un insieme di cellule e molecole che lavorano in armonia per aiutare a riparare le lesioni e proteggere dagli invasori estranei. Quando una persona inciampa e cade, il sistema immunitario aiuta a riparare i tessuti danneggiati. Quando qualcuno sperimenta un’infezione virale o batterica, il sistema immunitario aiuta nella lotta contro questi invasori microbici.

Questi stessi processi avvengono anche nel nostro cervello. Quando c’è un trauma cranico o i batteri il sistema immunitario è li per proteggere e reagire. I ricercatori credono che l’amiloide-beta non sia una proteina prodotta in modo anomalo, ma piuttosto una molecola presente normalmente che fa parte del sistema immunitario del cervello. Dovrebbe essere lì. Quando si verifica un trauma cerebrale o quando i batteri sono presenti nel cervello, l’amiloide-beta contribuisce in modo chiave alla risposta immunitaria completa del cervello. Ed è qui che inizia il problema.

Potrebbe essere una malattia autoimmune

A causa delle sorprendenti somiglianze tra le molecole di grasso che costituiscono sia le membrane dei batteri che le membrane delle cellule cerebrali, l’amiloide-beta non è in grado di distinguere tra batteri invasori e cellule cerebrali ospiti e attacca erroneamente le stesse cellule cerebrali che dovrebbe essere proteggere. Ciò porta a una perdita cronica e progressiva della funzione delle cellule cerebrali, che alla fine culmina nella demenza, tutto perché il sistema immunitario del nostro corpo non è in grado di distinguere tra batteri e cellule cerebrali. Ciò porta a pensare che il morbo di Alzheimer sia una malattia autoimmune. Esistono diverse malattie autoimmuni che molto spesso vengono trattate con gli steroidi, ma questi non hanno alcun effetto sull’Alzheimer.

Il cervello è un organo molto speciale e distintivo, riconosciuto come la struttura più complessa dell’Universo. Nel modello di Alzheimer, l’amiloide-beta aiuta a proteggere e rafforzare il nostro sistema immunitario, ma sfortunatamente svolge anche un ruolo centrale nel processo autoimmune che può portare allo sviluppo dell’Alzheimer. Per il benessere delle persone e delle famiglie che convivono con la demenza e per l’impatto socioeconomico sul nostro già stressato sistema sanitario che deve far fronte ai costi e alle richieste sempre crescenti della demenza, abbiamo bisogno di una migliore comprensione dell’Alzheimer, delle sue cause, e cosa possiamo fare per curarla e per aiutare le persone e le famiglie che la convivono.

