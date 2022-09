Nei giorni scorsi i vaccini Covid-19 sono stati rinnovati e sono pronti per proteggere maggiormente dalla nuova variante dominante Omicron. Dall’inizio di questo mese i funzionari sanitari statunitensi hanno dato il via libera al primo importante aggiornamento dei colpi basati su mRNA, riformulati per riconoscere sia la versione originale di SARS-CoV-2 che le versioni di Omicron recentemente circolanti. Quei richiami del vaccino mRNA potrebbero iniziare ad andare in armi in pochi giorni.

Questi nuovi richiami possono aiutare a ripristinare la protezione che può essere svanita durante i mesi successivi e sono stati progettati per offrire maggior protezione dalle nuove varianti. Sia Moderna che Pfizer hanno creato booster che contengono istruzioni per la produzione della proteina spike delle sotto varianti Ommicron BA.4 e BA.5, nonché della proteina spike del virus originale.

Covid-19, in arrivo i nuovi booster per una protezione contro Omicron

Queste due sotto varianti di Omicron ad oggi sono la causa di tutti nuovi casi nella maggior parte del mondo. La Food and Drug Administration ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza per i colpi il 31 agosto. L’azione del CDC significa che il booster Pfizer è ora pronto per quei 12 anni e più; Lo scatto di Moderna è per i maggiori di 18 anni. Anche l’Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato l’uso di un vaccino di richiamo aggiornato il 1 settembre. Quello, prodotto da Moderna, contiene istruzioni sull’mRNA per costruire la proteina spike originale del coronavirus e la proteina spike dalla sottovariante BA.1 di Omicron.

Il CDC ora raccomanda che tutte le persone vaccinate di età pari o superiore a 12 anni ricevano il vaccino bivalente, a condizione che siano trascorsi almeno due mesi dall’ultima dose di vaccino. Questa raccomandazione arriva indipendentemente dal numero di booster che le persone hanno già avuto. Ciò può essere percepito come un nuovo cambiamento ed è vero. In effetti d’ora in poi non guardiamo più al numero di dosi da fare, ma i nuovi colpi diventeranno come quelli antinfluenzali, che dovranno essere ripetuti ogni anno.

I vaccini originali saranno ancora utilizzati per le prime due dosi, ma i vaccini bivalenti sostituiranno i vecchi richiami per tutti tranne i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Il vaccino di richiamo originale di Pfizer è ancora disponibile per quella fascia di età, ma i vaccini bivalenti potrebbero arrivare entro la fine dell’anno per bambini di appena 6 mesi. Entrambe le società farmaceutiche hanno testato nell’uomo vaccini basati sulla variante omicron BA.1. Tuttavia BA.1, che ha causato la massiccia impennata all’inizio dell’anno, non è più in circolazione. A partire dalla settimana dal 21 al 27 agosto, si prevede che BA.5 causerà circa l’ 89% dei casi di Covid-19, con le varianti BA.4 responsabili di circa l’11% dei casi.

Vaccini bivalenti simili a quelli antinfluenzali

I vaccini bivalenti hanno prestazioni migliori, aumentando i livelli di anticorpi più alti nelle persone e negli animali, rispetto a quelli che contengono solo la proteina spike originale o solo una proteina spike variante. La proteina spike che si aggrappa alle cellule umane è un artiglio a tre punte. Con il vaccino bivalente, ogni polo potrebbe essere una versione originale o omicron. L’artiglio misto può esporre parti della punta al sistema immunitario che normalmente sono nascoste. Alcuni dati indicano che la possibilità di gravi effetti collaterali, come l’infiammazione del cuore chiamata miocardite, si verifica a tassi simili o inferiori con i richiami rispetto alle seconde dosi dei vaccini mRNA. L’effetto collaterale è raro; Il CDC ha verificato 131 casi di miocardite su oltre 126 milioni di dosi di richiamo somministrate.

Il tasso di miocardite è da 1,8 a 5,6 volte superiore dopo un’infezione da Covid-19 rispetto a dopo la vaccinazione per i maschi di età compresa tra 12 e 17 anni, il gruppo per il quale la condizione ha il rischio più alto. Distanziare il richiamo almeno due mesi dopo l’ultima dose di vaccino può aiutare a prevenire qualsiasi aumento della miocardite.

Foto di Spencer Davis da Pixabay