Uno studio condotto dal laboratorio di ricerca fetale e neonatale dell’Università di Durham, nel Regno Unito, ha eseguito ecografie 4D di 100 donne in gravidanza per vedere come rispondevano i loro bambini non ancora nati dopo essere stati esposti ai sapori degli alimenti mangiati dalle loro madri. i ricercatori hanno scoperto che i bambini all’interno dell’utero reagivano in modo diverso ai diversi odori e sapori, come cavolo e carota mangiate dalle loro madri.

I bambini esposti alla carota hanno risposto in maniera più positiva, facendo delle smorfie simili a dei sorrisi, mentre esposti al cavolo avevano reazioni negative, mettendosi quasi a piangere. Queste scoperte potrebbero approfondire la nostra comprensione dello sviluppo dei recettori umani del gusto e dell’olfatto.

Sapori e odori: i bambini nell’utero materno riescono a percepirli e reagiscono a questi

I ricercatori ritengono inoltre che ciò che mangiano le donne in gravidanza potrebbe influenzare le preferenze di gusto dei bambini dopo la nascita e potenzialmente avere implicazioni per stabilire abitudini alimentari sane. Come sappiamo gli esseri umani sperimentano il sapore attraverso una combinazione tra gusto e olfatto. Nei feti si pensa che ciò possa accadere attraverso l’inalazione e la deglutizione del liquido amniotico nell’utero. Un certo numero di studi ha suggerito che i bambini possono sentire l’odore e il sapore nel grembo materno, ma si basano sui risultati post-parto, mentre il nuovo studio è il primo a vedere queste reazioni prima della nascita.

Si pensa che questa esposizione ripetuta ai sapori prima della nascita possa aiutare a stabilire le preferenze alimentari dopo il parto, il che potrebbe essere importante quando si pensa a messaggiare intorno a un’alimentazione sana e al potenziale per evitare la “pignolatura del cibo” durante lo svezzamento. È davvero sorprendente vedere come i bambini ancora prima di nascere reagiscono ai gusti e ai sapori insieme ai propri genitori. Il team di ricercatori ha scansionato le madri, di età compresa tra 18 e 40 anni, sia a 32 settimane che a 36 settimane di gravidanza per vedere reazioni facciali fetali ai sapori di cavolo e carota.

Comprendere al meglio le prime capacità facciali

Alle madri è stata somministrata una singola capsula contenente circa 400 mg di carota o 400 mg di polvere di cavolo nero circa 20 minuti prima di ogni scansione. È stato chiesto loro di non consumare cibo o bevande aromatizzate un’ora prima della scansione. Le madri inoltre non hanno mangiato o bevuto nulla che contenesse carote o cavoli il giorno delle loro scansioni per controllare i fattori che potrebbero influenzare le reazioni fetali. Le smorfie facciali hanno mostrato che l’esposizione a solo una piccola quantità di sapore di carota o cavolo nero era sufficiente per stimolare una reazione. Precedenti ricerche condotte hanno suggerito che le scansioni a ultrasuoni 4D sono un modo per monitorare le reazioni fetali per capire come rispondono a comportamenti di salute materna come il fumo e la loro salute mentale tra cui stress, depressione e ansia.

Questo ultimo studio potrebbe avere importanti implicazioni per comprendere le prime prove delle capacità fetali di percepire e discriminare sapori e odori diversi dagli alimenti ingeriti dalle loro madri. Guardando le reazioni facciali dei feti possiamo presumere che una serie di stimoli chimici passi attraverso la dieta materna nell’ambiente fetale. Questo potrebbe avere importanti implicazioni per la nostra comprensione dello sviluppo dei nostri recettori del gusto e dell’olfatto e della relativa percezione e memoria.

Foto di lisa runnels da Pixabay