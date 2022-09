Molti di noi si sono chiesti spesso il perché erano sbagliate o cosa c’era di sbagliato, visto che se anche dormissero per ben otto ore, al mattino si sentissero sempre a pezzi e sempre stanchi. Secondo un nuovo sondaggio effettuato all’inizio di quest’anno, una persona su otto riferisce di sentirsi sempre stanca e una su quattro dice di sentirsi sempre affaticata per la maggior parte del tempo.

Ciò ha davvero molto senso in quanto solo un terzo di noi dorme almeno sette ore a notte e solo una su cinque riesce a dormire oltre le otto ore. Tuttavia perché succede questo? Da cosa può dipendere questa sensazione di stanchezza perenne? Secondo alcuni studi potrebbe dipendere da alcune ragioni mediche che non sappiamo riconoscere. Scopriamo insieme quali possono essere queste ragioni.

Russare

Molto spesso se viviamo da soli non riusciamo a renderci conto se mentre dormiamo russiamo. Si stima che il 40% degli adulti britannici russa in una certa misura, l’equivalente di circa 15 milioni di persone. Per una persona su 10, può essere un segno di un disturbo noto come apnea notturna. Ciò si verifica quando le pareti della gola di una persona si rilassano e si restringono durante il sonno, bloccando le vie aeree. La condizione è stata collegata all’obesità, al dormire sulla schiena e al fumo e al consumo di alcolici. È stato soprannominato un “killer silenzioso” perché le interruzioni che provoca il sonno impediscono al corpo di riposare correttamente durante il sonno profondo, sovraccaricando i nostri organi. Durante un episodio, la mancanza di ossigeno fa scattare il cervello di un malato per tirarlo fuori dal sonno profondo in modo che le sue vie aeree si riaprano.

È già stato collegato all’ipertensione, che a sua volta può portare a ictus e attacchi di cuore. La scorsa settimana, uno studio su 4.000 pazienti con apnea notturna ha scoperto che potrebbe anche aumentare il rischio di cancro. Quelli con l’apnea notturna più grave avevano maggiori probabilità di avere un cancro ai polmoni, alla prostata o alla pelle. I ricercatori non sono sicuri se il sonno disturbato sia la causa o il sintomo del cancro, ma è un segnale preoccupante.

2. Caffeina

Tè e caffè sono la chiave per iniziare al meglio la giornata specialmente quella lavorativa, ma la caffeina è davvero un’arma a doppio taglio. Può essere l’antidoto pomeridiano se ci sentiamo affaticati e demotivati, ma può anche privarci di un sonno di qualità. In uno studio del 2013, gli scienziati hanno scoperto che le persone che consumavano caffè, tè o bevande energetiche sei ore prima di coricarsi dormivano un’ora in meno. La caffeina ti rende più vigile bloccando i recettori che promuovono il sonno nel cervello chiamati recettori dell’adenosina.

Tuttavia la ricerca nel 2015 ha indicato che la caffeina può anche ritardare i tempi del nostro orologio biologico interno. Cinque persone sono state tenute in condizioni altamente controllate per 49 giorni. Prima di coricarsi, sono stati somministrati loro vari trattamenti: una doppia dose di caffeina per espresso, esposizione a luce intensa o fioca o un placebo. La caffeina ha ritardato il loro ritmo circadiano di 40 minuti. Ciò che molte persone ancora non sanno è che la caffeina può rimanere nel corpo fino a 10 ore. Questo significa che le persone che intendono andare a letto alle 22:00 dovrebbero interrompere l’assunzione alle 12:00 se vogliono dormire nel miglior modo possibile.

3. Disidratazione

La maggior parte delle persone è disidrata dal punto di vista medico. In un sondaggio il 75% dei suoi 3.000 soggetti soffriva di disidratazione cronica. I sondaggi nel Regno Unito suggeriscono che gli inglesi consumano in media solo 850 ml di acqua al giorno, meno della metà della dose giornaliera raccomandata. Come già sappiamo il nostro corpo ha bisogno di acqua per funzionare e privare il nostro cervello di acqua può portarci all’affaticamento.

4. Diabete non diagnosticato

Avere poca energia può anche dipendere dal diabete. Si stima che circa 850.000 persone nel Regno Unito vivano con il tipo 2 senza rendersene conto. La condizione si verifica quando il nostro corpo diventa insensibile all’ormone insulina, che di solito controlla i livelli di zucchero nel sangue. Uno dei motivi per cui il diabete ci rende così stanco è che avere livelli di zucchero nel sangue troppo alti o troppo bassi disturba il sonno. Sappiamo che la qualità del sonno varia con i livelli di zucchero, quindi avere livelli di zucchero non ottimali possono disturbare il sonno rendendoci stanchi.

Milioni di persone sono anche prediabetiche, che possono causare sintomi simili. Il legame tra diabete di tipo 2 e mancanza di sonno è un circolo vizioso. Non solo l’insonnia può essere un segno della malattia, gli esperti pensano che possa anche esserne una causa. Si pensa che la privazione del sonno aumenti la resistenza all’insulina, i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress e l’infiammazione nel corpo.

5. Non mangiare abbastanza carne rossa

Non mangiare abbastanza carne rossa, verdure o legumi verde scuro può essere la causa della nostra sonnolenza. Questi alimenti sono tutti ricchi di ferro, un componente importante dell’emoglobina, un tipo di proteina nei globuli rossi che trasporta l’ossigeno dai polmoni a tutte le parti del corpo. Decine di studi hanno dimostrato che una quantità insufficiente di minerale può portare all’anemia, che può causare stanchezza, mancanza di respiro e battito cardiaco irregolare.

Una donna su dieci è carente di ferro, mentre circa il 3% degli uomini lo è. L’assunzione di compresse di ferro è il trattamento più comune prescritto dai medici. l’assunzione di integratori di ferro e il consumo di cibi ricchi di ferro dovrebbero essere raccomandati a chiunque si senta affaticato.

6. Ipotiroidismo

Questa condizione di stanchezza può essere sviluppata anche per una carenza di tiroxina. Questa sostanza chimica colpisce il metabolismo dell’intero corpo e la sua mancanza rallenta il cervello. Si ritiene che circa il 2% della popolazione del Regno Unito abbia la condizione, che è più comunemente causata dal sistema immunitario che attacca la ghiandola tiroidea. Il problema con gli ormoni è che hanno un effetto enorme su tutte le cellule e i tessuti del corpo. Sono i messaggeri chimici e dicono al nostro corpo come sta e cosa dovrebbe fare.

Una carenza di questa sostanza può rallentare il nostro cervello, influenzando il nostro umore in quanto regola l’elaborazione emotiva. I medici possono scoprire se soffriamo di ipotiroidismo prelevando campioni di sangue. Viene principalmente trattato con compresse ormonali giornaliere, ma se non trattata può portare a malattie cardiache, problemi di gravidanza e gonfiore al collo e affaticamento.

Foto di crlamgeorgia da Pixabay