La prossima volta che una mosca atterra sul nostro cibo, potremmo prendere in considerazione l’idea di buttare via quel morso. Una nuova revisione suggerisce che il letame che le mosche rigurgitano potrebbe benissimo essere infettato da un agente patogeno. Quando pensiamo ad un animale portatore di malattie immaginiamo spesso zecche o zanzare, ma recenti scoperte suggeriscono che la mosca domestica media non pungente può rappresentare una minaccia per la salute umana più grande di quanto spesso si consideri.

Le mosche domestiche contengono un organo all’inizio del loro intestino noto come raccolto, che immagazzina il cibo prima della digestione. Questo organo è anche un ottimo posto dove nascondersi microbi e parassiti. Quando la mosca atterra sul cibo ci sono buone probabilità che l’insetto vomiti parte del contenuto del loro raccolto e alcuni enzimi digestivi. Senza denti, è così che la mosca scompone il suo pasto in modo che possa essere risucchiato attraverso la sua bocca simile a paglia.

House Fly Barf, un potenziale vettore di malattie molto trascurato

Oltre a vomitare enzimi, è possibile che la mosca possa anche vomitare virus e batteri dal suo raccolto, che in precedenza erano stati raccolti da altre fonti di cibo, come ferite, saliva, muco o cacca. Uno studio recente su questa trascurata trasmissione è stato suggerito dallo scoppio della pandemia Covid-19. Il team si rese conto che le mosche domestiche su cui aveva lavorato per oltre mezzo secolo erano state in gran parte ignorate come trasmettitori di malattie. Le mosche che si nutrono di sangue hanno preso le luci della ribalta, ma dovremmo prestare attenzione a quelle che vivono tra noi perché ottengono i loro nutrienti da persone e animali che versano agenti patogeni nelle loro lacrime, feci e ferite.

Poiché le mosche sono attratte dalla sporcizia, come gli animali morti e le loro feci, è probabile che gli insetti non pungenti diffondano agenti patogeni da un animale all’altro mentre ronzano in giro. Secondo uno studio recente, nelle mosche domestiche adulte sono stati trovati più di 200 diversi agenti patogeni, inclusi alcuni batteri, virus, vermi e funghi. Nel 2020, i ricercatori hanno dimostrato in esperimenti di laboratorio che le mosche domestiche potrebbero persino trasportare SARS-CoV-2, trasportando meccanicamente il virus vivo a nuovi ospiti su gambe, ali o apparato boccale. Tuttavia non è solo la trasmissione meccanica di cui dobbiamo preoccuparci. Negli anni ’90, uno studio ha scoperto che i batteri Escherichia coli possono proliferare dentro e sull’apparato boccale delle mosche domestiche.

Il team ha pensato che ciò accade perché le mosche vomitano costantemente il contenuto del loro raccolto durante l’alimentazione e la toelettatura. Sebbene non ci siano dubbi sul fatto che le mosche possano trasportare batteri, virus e parassiti dai rifiuti al nostro cibo, è improbabile che un singolo touchdown inneschi una reazione a catena che porti alla malattia per una persona mediamente sana. Tuttavia, molti studi fino ad oggi che hanno esaminato l’interno delle mosche alla ricerca di agenti patogeni non hanno specificato quale parte della mosca hanno sezionato. I ricercatori dovrebbero esaminare il raccolto in quanto contiene più liquido in cui i microbi e forse i parassiti possono fare il bagno.

I ricercatori dovrebbero anche prendere atto che alcune specie di mosche hanno raccolti più grandi e, quindi, potrebbero essere in grado di trasportare più agenti patogeni, ponendo un rischio maggiore quando questi insetti vagano.

Foto di Andreas da Pixabay