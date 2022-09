Siete tra coloro che aggiornano spesso il proprio stato su WhatsApp? Bene, la notizia che stiamo per darvi potrebbe farvi molto piacere. Stando a quanto scoperto dal noto WABetaInfo, WhatsApp sembra essere al lavoro su una funzione che permetterà agli utenti di aggiungere note vocali agli aggiornamenti di stato. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che si parla di note vocali negli aggiornamenti di stato di WhatsApp. Già nelle scorse settimane, sempre WABetaInfo aveva dato informazioni in merito ad un possibile arrivo della funzione all’interno del social. Nelle scorse ore, nuovi dettagli in merito alla novità sono stati scovati in una beta di WhatsApp per dispositivi Android.

WhatsApp: aggiungere note vocali negli aggiornamenti di stato

Come sarà possibile aggiungere note vocali negli aggiornamenti di stato di WhatsApp? Quando recentemente scoperto da WABetaInfo risponde perfettamente alla domanda. Basterà entrare nella sezione “Stato” dell’app per veder comparire una nuova icona a forma di microfono. Cliccando su di essa, sarà possibile registrare una nota vocale da aggiungere agli aggiornamenti di stato. Come mostrato da WABetaInfo, la nota vocale sarà protetta da crittografia end-to-end e sarà racchiusa nella classica nuvoletta dei messaggi vocali. Lo sfondo, invece, si potrà personalizzare a proprio piacimento. Quando gli altri cliccheranno sull’aggiornamento di stato, la nota vocale partirà automaticamente. La durata rimarrà la solita di 24 ore.

La funzione è al momento in fase di sviluppo. Nessuno può provarla, quindi, neanche coloro che hanno scaricato le ultime beta per iOS e Android. Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di veder debuttare la novità nelle versioni ufficiali rivolte al pubblico. Restate in attesa per tutti gli eventuali aggiornamenti a riguardo.