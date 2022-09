Nonostante sia passato pochissimo tempo dalla presentazione dei nuovi iPhone 14, già si inizia a parlare del futuro della gamma. Stando a quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, Apple sarebbe intenzionata a mandare in pensione la dicitura “Pro Max” per il modello di iPhone più costoso del prossimo anno. Al suo posto, arriverà la dicitura usata quest’anno per gli Apple Watch di fascia alta, “Ultra”.

Ebbene sì, l’anno prossimo potremmo non vedere iPhone 15 Pro Max, ma iPhone 15 Ultra. Decisamente più facile da leggere, permetterà a tutti di capire quale è lo smartphone più grande ed accessoriato della gamma.

iPhone 15 Ultra sarà il top di gamma del prossimo anno

É ancora presto per parlare delle caratteristiche dei melafonini del prossimo anno. Tuttavia, qualcosa pare che sia già trapelata. Sembra essere ormai certo che i nuovi melafonini saranno dotati tutti di una porta USB-C. La Lightning verrà mandata definitivamente in pensione. Inoltre, la famosa Dynamic Island arriverà su tutti e 4 i modelli, non solo su quelli di fascia alta. Se realmente ci sarà il passaggio da “Pro Max” a “Ultra”, inoltre, ci aspettiamo che l’azienda lanci qualche funzione speciale per tale modello. Al momento, però, non ci sono informazioni a riguardo.

Considerando che 3 modelli di iPhone 14 sono appena arrivati sul mercato e 1 deve ancora arrivare, parlare approfonditamente dei modelli del prossimo anno risulta essere precoce. Quanto affermato da Gurman però ci dà già un’idea di quelle che potrebbero essere le intenzioni di Apple. Il futuro non sarà più Pro, ma Ultra? Lo scopriremo solo vivendo.

Ph. credit: Apple.com