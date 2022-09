Nel Regno Unito impennata di vendite per il libro di Mario Reading, scritto nel 2005, dove l’autore, interpretando le profezie di Nostradamus, ha indovinato la data della morte della Regina Elisabetta II.

L’interpretazione di Reading delle terzine di Nostradamus sulla morte della Regina Elisabetta II

Secondo le interpretazioni di Reading delle terzine di Nostradamus, raccolte nel suo testo “Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future”, l’astrologo francese vissuto nel 1500, avrebbe quindi indovinato la data della morte della Regina.

Secondo l’interpretazione di Mario Reading delle complesse terzine di Nostradamus, come si legge nel testo, “la regina Elisabetta II morirà, intorno al 2022, all’età di circa novantasei anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre”. Le profezie di Nostradamus affermerebbero inoltre, sempre secondo l’interpretazione di Reading che il “regno che avrebbe cessato di crescere”.

Nel Regno Unito le vendite del suo libro sono salite dalle 5 copie vendute nella settimana prima della morte della Sovrana, alle 8mila copie nella settimana dal 12 al 18 settembre.

Foto di minka2507 da Pixabay