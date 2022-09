La NASA si è vista molto preoccupata riguardo gli astronauti che hanno rapporti sessuali durante le missioni spaziali. La preoccupazione riguarda proprio le possibili gravidanze nello spazio. Proprio per questo l’Agenzia Spaziale ha definitivamente vietato il sesso tra astronauti. In una recente intervista ad un medico di emergenza e medicina spaziale, ha spiegato che ci sono delle buone ragioni per cui la NASA ha fatto questa scelta. Il divieto è semplicemente perché non è molto chiaro l’impatto di possibili gravidanze.

Gli esseri umani sanno da molto tempo che lo spazio ha un impatto sulla salute degli esseri umani in varie forme, quindi la NASA e altre agenzie spaziali impongono agli astronauti di attenersi a un rigoroso programma di allenamento durante una lunga permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale. Gli scienziati sospettano che ci sarebbero limitati ostacoli al concepimento umano nello spazio, ma non lo sanno per certo.

Spazio, vietato il sesso tra astronauti dalla NASA

Ciò che preoccupa i ricercatori è l’impatto che un ambiente spaziale avrebbe sul feto e se tali impatti si traducano in difetti alla nascita o addirittura nella morte. Impatti come questi sarebbero l’esposizione alle radiazioni e la microgravità che riducono il flusso sanguigno. Come sappiamo già la microgravità l’assenza di gravità possono influire sulla salute generale degli astronauti. Possono influenzare i fluidi corporei, come il flusso sanguigno, e portare al decondizionamento. Ciò include, ad esempio, l’atrofia muscolare e la ridotta densità ossea. A sua volta, questo può potenzialmente influire sull’attività sessuale salute e funzionamento degli abitanti dello spazio.

La posizione generale del sesso nello spazio dovrà cambiare affinché gli esseri umani si diffondano su pianeti diversi, come Marte. Il medico ha illustrato un vero argomento per cui il sesso nello spazio dovrebbe avere la priorità, citando aspetti come il miglioramento della salute mentale per gli astronauti, il diventare multiplanetari e una conoscenza più approfondita del corpo umano. Il più grande ostacolo che avremo all’inizio, a parte l’ovvio di sopravvivere al nostro viaggio verso un altro pianeta, sarà quello di mantenere sana la psiche umana. La sensazione di solitudine e la mancanza di normali bioindicatori fisiologici come un giorno, o anche la mancanza di vedere alberi e natura, renderà tutto molto difficile. Spostarsi dalla Terra a un luogo come Marte sarà come spostarsi da una città urbana come New York alla Siberia.

Avere accesso alle normali cose umane potrebbe contribuire a rendere le cose significativamente più piacevoli. Quello che è più importante è imparare di più su questo argomento. Le agenzie e le aziende che accettano questo semplice fatto guadagnerà un vantaggio strategico nella nostra nuova era di esplorazione spaziale.

Foto di Sasin Tipchai da Pixabay