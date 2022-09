Vi aspettate di vedere un nuovo evento di presentazione Apple ad ottobre? Potreste rimanere delusi. Diversamente da quanto si è detto nelle scorse settimane, Apple potrebbe nessun evento di presentazione da qui alla fine dell’anno. Perché? I nuovi prodotti non arriveranno più? No, semplicemente l’azienda ha optato per un lancio senza troppi riflettori puntati addosso.

Stando a quanto dichiarato dal noto Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe deciso di non tenere un evento di presentazione di ottobre per il lancio dei nuovi iPad e Mac. Il motivo risiederebbe nell’entità dell’aggiornamento. I nuovi prodotti non avranno grosse novità estetiche da mostrare. Quali saranno i punti di forza?

Apple: cosa arriverà entro fine 2022

Apple non terrà nessun altro evento di presentazione entro la fine del 2022. Tutti i prodotti che arriveranno da qui all’inizio dell’anno nuovo saranno lanciati tramite comunicati stampa. Di che prodotti si tratterà? iPad Pro, iPad di decima generazione, MacBook Pro 14″/16″ e Mac mini. Tutti questi dispositivi verranno aggiornati “all’interno”, ma rimarranno sostanzialmente gli stessi a livello estetico (fatta eccezione per iPad di decima generazione). A ragione di ciò, Apple non ritiene necessario tenere un evento di presentazione per lanciarli sul mercato. In sostanza, niente entrata ad effetto per i nuovi prodotti.

Ricordiamo che i prodotti appena citati sono quelli che gli analisti prevedono che arriveranno entro la fine del 2022. Per una conferma ufficiale bisognerà attendere le prossime settimane. Saranno davvero presentati tutti tramite comunicati stampa? Lo scopriremo molto presto. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com