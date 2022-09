Le friggitrici ad aria spopolano nelle case degli utenti di tutto il mondo, anche Cecotec integra sul proprio sito internet una importante selezione di prodotti dai prezzi fortemente più bassi del normale, e dalle prestazioni più che adeguate alla richiesta finale. Uno di questi è Cecotec Cecofry Experience Window 6000, una friggitrice ad aria caratterizzata dalla presenza di uno “sportello” trasparente che permette di rimirare il contenuto in fase di cottura (tipo il forno, per intenderci); scopriamola da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto ha il form factor caratteristico di tutti i modelli dello stesso tipo, è realizzato quasi interamente in plastica, sono disponibili svariate colorazioni, con inserti lucidi, sopratutto nella parte frontale, dove si trova il piccolo display touchscreen. I materiali sono di buona qualità generale, non abbiamo udito scricchiolii o non è apparso essere poco resistente; qualitativamente parlando lo possiamo ritenere allineato con quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Il sistema di controllo, come anticipato, si focalizza nella parte anteriore, ed è rappresentato da un pannello a LED che copre l’intera lunghezza orizzontale. La luminosità non è regolabile, ma più che sufficiente per l’utilizzo al chiuso, gli input vengono recepiti ottimamente, senza difficoltà o richiedere una pressione eccessiva. Sulla destra si trovano tutti i programmi pre-impostati, mentre sulla sinistra il tempo residuo con la temperatura di funzionamento, regolabili a loro volta mediante le frecce poste appena sotto. La scelta di integrare una parte lucida impreziosisce l’estetica, sebbene comunque renda il prodotto più facile da sporcare (e conseguentemente da pulire).

Le dimensioni sono più che abbordabili, soddisfano le esigenze della maggior parte degli utenti, la Cecotec Cecofry Experience Window 6000 raggiunge infatti 27,4 x 35 x 30,6 centimetri, il suo essere elegante la rende posizionabile senza troppi problemi anche sul piano di una cucina moderna e recente (i piedini antiscivolo eviteranno che si sposti in fase di utilizzo).

Specifiche e Prestazioni

La Cecotec Cecofry Experience Window 6000 è tecnicamente una friggitrice ad aria, caratterizzata appunto dalla possibilità di cuocere cibi in modo molto più sano, senza l’ausilio di olio (al più un cucchiaio), ottenendo una resa ugualmente dorata e croccante. La potenza massima è di 1300W, con temperatura regolabile manualmente tra 80 e 200°C; gli utilizzatori possono gestire a piacimento anche il tempo di cottura, impostando il timer tra 0 e 60 minuti. Da notare la presenza di 9 programmi preimpostati, modalità predefinite per le quali temperatura e tempi sono preimpostati di default, offrendo una buonissima varietà generale.

Nella parte anteriore troviamo una maniglia molto ergonomica, dato il rivestimento gommato, per l’apertura del cestello. Questi è un recipiente da 6 litri di capacità, adatto per cucinare grandi quantitativi di alimenti, a doppio fondo. E’ presente un separatore forato in metallo (una griglia per intenderci), su cui poggiare gli alimenti, lasciando cadere i residui nella parte bassa dello stesso recipiente.

La sua peculiarità è sicuramente caratterizzata dalla presenza di uno sportello trasparente molto simile a quello che troviamo sul forno di casa (o di piccole dimensioni), in questo modo l’utente può seguire la cottura del cibo, senza dover interrompere le operazioni della friggitrice ad aria stessa, data inoltre la presenza di una comodissima luce interna. Una scelta sicuramente atipica, ma che permette allo stesso prodotto di differenziarsi dalla massa.

Le prestazioni raggiunte sono adeguate alla fascia di prezzo di posizionamento, la cottura è uniforme, ed il cibo risulta sempre essere dorato al punto giusto. La rumorosità è inferiore alla concorrenza, le ventole si sentono, senza però arrecare fastidio anche in ambienti sufficientemente piccoli e ristretti. Stesso discorso per il surriscaldamento dell’area circostante, nella parte posteriore viene fatta defluire l’aria calda, non in maniera eccessiva, di conseguenza è un prodotto facilmente utilizzabile anche nel corso delle calde giornate estive.

Cecotec Cecofry Experience Window 6000: conclusioni

In conclusione la Cecotec Cecofry Experience Window 6000 è una friggitrice ad aria davvero eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dal design. La scelta di contrapporsi alla concorrenza con la presenza di un vetro in trasparenza, offre un nuovo spunto verso questo mondo, avvicinandola ai fornetti elettrici. Ottimi i materiali di costruzione, mentre le prestazioni risultano essere più che soddisfacenti, indipendentemente dall’alimento posto all’interno del prodotto stesso.

Il prezzo, di 109,90 euro di listino, è adeguato alla resa finale, ed in linea con le aspettative, se interessati potete completare l’ordine sul sito ufficiale di Cecotec, raggiungibile mediante la pressione di questo link.