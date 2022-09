Poche ore fa, WhatsApp ha comunicato a tutti di aver scoperto due grosse falle di sicurezza all’interno delle sue app per iOS e Android. A rischio, i dati di milioni di utenti che utilizzano il servizio di messaggistica ogni giorno. Come agire per mettersi in salvo? Fortunatamente, esiste già una soluzione!

Ebbene sì, WhatsApp non è così sicuro come credete. Le falle scovata dalla casa nelle scorse ore hanno esposto, e stanno continuando ad esporre, i dati di milioni di utenti. I bug sono presenti nelle versioni dell’app precedenti alla 2.22.16.12. L’unica soluzione, quindi, è aggiornare le proprie app iOS e Android all’ultima versione disponibile. Ecco come farlo.

WhatsApp: aggiornare l’app per non essere più a rischio

Dopo essersi accorta della presenza di grosse falle di sicurezza (una definita di livello critico), l’azienda di Zuckerberg si è prontamente messa a lavoro su aggiornamenti software che risolvessero il tutto. Al momento, sono presenti su App Store e Google Play Store gli aggiornamenti software dell’app WhatsApp che mettono al sicuro i dispositivi. Scaricarli al più presto è fondamentale per non essere esposti alle grinfie di malintenzionati.

Non sapete come aggiornare l’app WhatsApp? Nessun problema, la procedura è molto semplice. Qui di seguito riportiamo tutto ciò che bisogna fare: