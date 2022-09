Meta ha affermato che sta testando nuove funzionalità intese ad aiutare le persone a gestire facilmente i propri account Facebook e Instagram attraverso un’unica interfaccia. Questa nuova mossa cerca di consolidare la propria famiglia di applicazioni, in modo che non siano una distinta dall’altra. Una delle funzionalità più importante è la possibilità di fare un semplice passaggio tra un account Facebook e uno Instagram, l’importante che siano già registrati al gestore degli account.

Una volta collegati le persone possono passare da una app all’altra e visualizzare le notifiche per entrambe le app. Funziona anche per le persone che hanno più account. L’azienda ha anche modificato il suo processo di registrazione degli utenti in modo che sia più facile accedere e creare nuovi account Facebook e Instagram.

Meta, arriva la possibilità di passare da Facebook ad Instagram in maniera semplice

Ciò potrebbe dare una nuova possibilità ai nuovi utenti per creare un nuovo account valido per entrambe le app, che è visto come un motivo in più per accaparrarsi più utenti. Meta ha affermato che le nuove funzionalità di gestione dell’account sono attualmente limitate a Facebook e Instagram, ma che la società continuerà a esplorare come migliorare le esperienze connesse su tutte le nostre tecnologie.

I nuovi account Meta sono stati creati a luglio che consentono alle persone di accedere ai suoi visori per realtà virtuale senza dover utilizzare i propri account Facebook. Quel cambiamento era in risposta ai reclami degli utenti di Quest VR. All’inizio di questo mese che diverse aziende stanno rimuovendo il pulsante di accesso social di Facebook, un tempo onnipresente, dai loro siti Web a causa della mancanza di utilizzo da parte dei consumatori e dei problemi di privacy dei dati.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay