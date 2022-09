Google festeggia il successo della missione DART con un nuovo Easter Egg davvero simpatico sulla pagina di ricerca di Google, dedicato alla missione. Se volete vedere la deflessione della vostra ricerca non avete altro da fare che attivarlo.

Ecco come scoprire il nuovo Easter Egg di Google

Per scoprire questo nuovo Easter Egg basta davvero poco. Dovremo infatti semplicemente digitare la parola DART (sia maiuscola che minuscola) nella barra di ricerca di Google e far partire la ricerca.

Appena caricata la ricerca comparirà alla sinistra dello schermo un’animazione della sonda che sorvolerà la pagina fino al lato opposto, per poi schiantarsi sullo schermo proprio come ha fatto la sonda reale sull’asteroide Dimorphos.

Dopo che la sonda si sarà schiantata in una nuvoletta animata di detriti e polvere, si inclineranno tutti i risultati della ricerca e la pagina rimarrà inclinata fino a che non si cliccherà su uno dei risultati di ricerca.

La missione DART per difendere la Terra dagli asteroidi: un nuovo successo per la NASA

Lo scopo della missione DART è infatti proprio quello di provocare la deflessione dell’asteroide dalla sua orbita. Si tratta di una missione di prova per raccogliere dati preziosi che saranno fondamentali per capire se una metodologia simile sia efficace in caso la Terra sia minacciata da un asteroide.

Google festeggia quindi con questa piccola chicca, il successo per l’impatto della sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) contro l’asteroide, avvenuto la notte del 27 settembre, all’1.15 italiana ad una velocità di circa 24.000 chilometri orari.

Al momento è ancora presto per avere i dati ed i risultati di questo esperimento, serviranno infatti anni per analizzare tutte le informazioni. Speriamo però che l’asteroide Dimorphos, in sistema binario con Didymos, non si raddrizzi dopo l’impatto con la sonda, come avviene invece nell’Easter Egg di Google.

Ph. Credit: Screenshot Google