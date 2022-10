Nonostante decenni di ricerche sulla dieta e sull’esercizio fisico, molte persone continuano a lottare per perdere peso. I ricercatori del Baylor College of Medicine e le istituzioni che collaborano ora pensano di sapere perché e affermano che dobbiamo spostare l’attenzione dal trattamento dell’obesità alla prevenzione. L’obesità è aumentata rapidamente negli ultimi decenni fino a colpire oltre 2 miliardi di persone, rendendola uno dei maggiori contributori alla cattiva salute in tutto il mondo.

Il nuovo studio ha suggerito che molto probabilmente i meccanismi molecolari dello sviluppo del cervello nei primi mesi di vita potrebbe essere un fattore scatenante dell’obesità. Precedenti ampi studi sull’uomo hanno suggerito che i geni più fortemente associati all’obesità sono espressi nel cervello in via di sviluppo. Il nuovo studio è concentrato principalmente sullo sviluppo epigenetico.

Obesità, potrebbe trattarsi di un disturbo neurologico

L’epigenetica è un sistema di bookmarking molecolare che determina quali geni verranno o meno utilizzati in diversi tipi cellulari. Le influenze ambientali durante i periodi critici di sviluppo hanno un impatto importante a lungo termine sulla salute e sulle malattie. La regolazione del peso corporeo è molto sensibile a tale programmazione dello sviluppo, ma non si sa esattamente come funzioni. Nello studio i ricercatori si sono concentrati su una regione del cervello chiamata nucleo arcuato dell’ipotalamo, che è un regolatore principale dell’assunzione di cibo, dell’attività fisica e del metabolismo. Hanno scoperto che il nucleo arcuato subisce un’ampia maturazione epigenetica durante la prima vita post natale.

Questo periodo è anche estremamente sensibile alla programmazione dello sviluppo della regolazione del peso corporeo, suggerendo che questi effetti potrebbero essere una conseguenza di una maturazione epigenetica disregolata. Il team ha condotto analisi dell’intero genoma sia della metilazione del DNA e ha scoperto le due principali classi di cellule cerebrali, neuroni e glia. Si scopre che la maturazione epigenetica è molto diversa tra questi due tipi di cellule. È il primo studio a confrontare questo sviluppo epigenetico nei maschi e nelle femmine. Sono stati sorpresi di trovare ampie differenze di sesso.

In effetti, in termini di questi cambiamenti epigenetici post natali, maschi e femmine sono più diversi di quanto non siano simili. E molti dei cambiamenti si sono verificati prima nelle femmine rispetto ai maschi, indicando che le femmine sono precoce in questo senso. Le regioni genomiche mirate alla maturazione epigenetica nel nucleo arcuato del topo si sovrapponevano fortemente alle regioni genomiche umane associate all’indice di massa corporea, un indice di obesità. Queste associazioni suggeriscono che il rischio di obesità negli esseri umani è determinato in parte dallo sviluppo epigenetico nel nucleo arcuato. I risultati forniscono nuove prove che l’epigenetica dello sviluppo è probabilmente coinvolta nelle prime influenze ambientali e genetiche sul rischio di obesità. Di conseguenza, gli sforzi di prevenzione mirati a questi processi di sviluppo potrebbero essere la chiave per fermare l’epidemia mondiale di obesità.

Foto di kalhh da Pixabay