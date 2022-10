Oltre 100.000 pazienti con il Parkinson verrà migliorata la vita grazie all’utilizzo di dispositivi mobile, come smartwatches e applicazioni, come una rivoluzione tecnologica del trattamento. Il National Institute for Health and Care Excellence (Nice), l’inventore del trattamento, ha raccomandato l’uso di cinque dispositivi indossabili che monitorano i sintomi e migliorano significativamente la qualità della vita.

Incluso appunto vi è uno smartwatch in grado di misurare la gravità dei tremori di un paziente, producendo report giornalieri che possono essere letti a distanza dai medici, liberando appuntamenti dal medico di famiglia. I dispositivi emettono un segnale acustico per ricordare ai pazienti di assumere i farmaci, aiutando a ridurre la frequenza delle cadute, monitorando anche il buon funzionamento dei farmaci in modo che i piani di trattamento possano essere modificati.

Gli smartwatches ora potranno aiutare i malati di Parkinson

Gli esperti hanno affermato che rendere disponibile questa tecnologia renderà rivoluzionaria la gestione di questa malattia, soprattutto per le oltre 145.000 persone che ne sono affette, non solo in Gran Bretagna. La condizione neurologica è difficile da monitorare perché i sintomi fluttuano e i medici si affidano ai questionari dei pazienti agli appuntamenti annuali per valutare fino a che punto è progredita. Come già sappiamo il Parkinson è causato dalla graduale perdita delle cellule nervose del cervello che producono dopamina, una sostanza chimica che aiuta a controllare e coordinare i movimenti del corpo. I sintomi di solito si sviluppano dopo i 50 anni. Includono muscoli rigidi e inflessibili e un tremore, quando parti del corpo tremano involontariamente.

Al momento non è ancora una malattia curabile, ma attraverso la fisioterapia e i farmaci si riescono a ridurre i sintomi. Gli esperti di questa nuova tecnologia hanno affermato che questi dispositivi possono valutare i sintomi in modo più accurato rispetto al ricordo del paziente o all’opinione clinica. Hanno affermato che la tecnologia ha migliorato i sintomi e la qualità della vita e ha consentito ai medici di prescrivere la dose di farmaco più adatta. Il trattamento di solito include il farmaco levodopa, che viene trasformato in dopamina dal cervello. L’apparecchiatura di monitoraggio include l’orologio Personal KinetiGraph, indossato dai pazienti per sei giorni al costo di circa 225 sterline ciascuno.

L’orologio raccoglie dati su tremori e immobilità, che vengono inseriti in un algoritmo che produce rapporti sulla gravità dei sintomi per i medici. L’orologio non dovrebbe sostituire del tutto il tempo faccia a faccia tra i pazienti di Parkinson e i loro medici. Ai pazienti sarà comunque richiesto di compilare questionari per i loro medici per aiutare la loro comprensione delle possibili cause dei disturbi notturni che non possono essere registrati dal dispositivo.

Foto di Nam Nguyen da Pixabay