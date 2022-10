Ormai la maggior parte di noi ha ripreso la propria routine lavorativa post pandemia, alcuni potrebbero avere alcuni problemi di salute mentale, nonché esaurimento fisico ed emotivo. Ovviamente questi sentimenti sono davvero difficili da gestire e molti esperti hanno visto persone stanche e bloccate, tanto che questa condizione viene denominata “stanchezza di stile di vita“.

L’affaticamento dello stile di vita è un termine utilizzato da alcuni esperti e non è una diagnosi ufficiale. Può essere innescato da fattori di stress come eventi della vita o fattori esterni, ma è più un segno di essere bloccato piuttosto che di depressione. Se pensiamo di soffrire di depressione ovviamente è fondamentale chiedere aiuto ad un esperto di salute mentale. Tuttavia per le persone che riflettono su se stesse la propria salute mentale, inquadrarla in termini di stanchezza nello stile di vita potrebbe essere un modo utile per pensare ai propri problemi.

Cos’è la stanchezza dello stile di vita

Un altro aspetto della fatica dello stile di vita è il tributo emotivo che la vita personale delle persone, il loro ambiente e le notizie hanno sulla salute mentale. L’esaurimento emotivo può variare da persona a persona, ma in generale ci manca l’energia per fare le cose, manca la motivazione e scopriamo che ci sono cose che senti di dover fare, ma non abbiamo più il desiderio di farlo. Le normali attività quotidiane possono essere difficili per qualcuno che sta vivendo un esaurimento emotivo. In alcuni casi, le vecchie attività potrebbero non dare lo stesso effetto di una volta e ciò potrebbe significare che dovremmo cercare nuove attività.

Una possibile soluzione alla stanchezza dello stile di vita è senza dubbio l’aggiunta di qualche cambiamento alla nostra routine quotidiana. Qualsiasi cambiamento nella routine quotidiana, come svegliarsi prima, andare a letto prima, contattare un vecchio amico o andare a un concerto o a teatro, andrà bene. Cerca nuove attività che interrompono la monotonia o la prevedibilità. Non importa quanto grande o piccolo. Il cambiamento è un potente antidoto.

Foto di Moondance da Pixabay