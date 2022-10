Questo inizio autunno si fa interessante per gli appassionati di astronomia. Il 5 ottobre infatti il cielo sarà illuminato dallo spettacolo delle stelle cadenti e potremo assistere anche all’incontro tra la Luna e Saturno.

Le stelle cadenti autunnali

Non è solo il cielo estivo a regalare scenari emozionanti per gli appassionati di astronomia. Anche se lo sciame meteorico più famoso è quello della notte di San Lorenzo, ad agosto, anche in autunno possiamo osservare le stelle cadenti.

Se il meteo lo permetterà e il cielo sarà privo di nuvole, la notte di mercoledì 5 ottobre potremo dunque ammirare lo sciame delle Delta Aurigidi, una corrente meteorica complessa che regalerà uno spettacolo di stelle cadenti già dalla sera precedente.

L’incontro tra Luna e Saturno nella stessa sera

Ma la pioggia di stelle non sarà l’unico evento della serata. Sarà infatti accompagnato dall’incontro tra la Luna e Saturno. Per essere più precisi il picco di avvicinamento tra il nostro satellite e il pianeta con gli anelli, avverrà alle ore 20:00 di mercoledì 5 ottobre quando la Luna, al suo primo quarto, si troverà in linea con Saturno nella costellazione del Capricorno.

Per chi volesse godersi dunque lo spettacolo delle stelle cadenti e del bacio tra Luna e Saturno, basterà recarsi in luoghi privi di inquinamento luminoso e prepararsi a trascorrere qualche all’aperto nelle fresa notte di ottobre.

Photo by Michał Mancewicz on Unsplash