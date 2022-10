Gli ultimi modelli di smartphone Android ci permettono di bloccare i numeri di telefono e le chiamate non necessarie in movimento. Ricevere spam o chiamate di vendita è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno nella nostra quotidianità lavorativa. È anche utile evitare chiamate e SMS da contatti specifici sul telefono. Tuttavia se molto spesso perdiamo chiamate importanti potremmo rivedere l’elenco dei numeri bloccati e sbloccare quelli necessari.

A parte questa funzione di blocco, il filtro di rilevamento dello spam predefinito su Android a volte può essere aggressivo e silenziare i chiamanti in background senza il nostro consenso. Non dobbiamo preoccuparci per questo, però. C’è un modo per capire chi abbiamo bloccato in pochi semplici passaggi.

Android, come vedere i numeri bloccati

Possiamo utilizzare l’app Google Telefono, Messaggi e Contatti predefinita del telefono Android per controllare i numeri bloccati. La maggior parte dei telefoni Android utilizza l’app Telefono predefinita di Google. Seguiamo i passaggi seguenti per vedere il numero bloccato su Android utilizzando l’app Telefono.

1. Apriamo l’ app Telefono su Android.

2. Tocchiamo l’icona del menu (tre punti) nell’angolo in alto a destra.

3. Apriamo Impostazioni.

4. Selezioniamo Numeri bloccati.

5.Controlliamo l’elenco dei numeri bloccati. Tocchiamo Aggiungi un numero per inserire un numero di telefono da cui bloccare chiamate e SMS, oppure tocchiamo il segno x accanto a un numero di telefono per sbloccarli.

Anche con l’app Contatti di Google predefinita è possibile visualizzare i numeri bloccati sul nostro dispositivo. Scopriamo come fare:

Apriamo l’app Contatti su Android. Andiamo alla scheda Correggi e gestisci. Selezioniamo Numeri bloccati li. Diamo un’occhiata all’elenco dei numeri bloccati e apportiamo le modifiche necessarie.

Possiamo aver bloccato i destinatari fastidiosi anche dall’app Messaggi. Anche qui possiamo vedere la lista dei numeri che abbiamo bloccato. Vediamo cosa fare.

1. Avviamo l’app Messaggi su Android.

2. Tocchiamo l’icona del menu (tre punti) nell’angolo in alto a destra.

3. Selezioniamo Spam e bloccati.

4. Tocchiamo un thread di chat e selezioniamo Sblocca dal menu seguente.

Disattivare la protezione antispam

Se abbiamo sbloccato diversi numeri sul nostro telefono Android e abbiamo ancora problemi con la ricezione delle chiamate in arrivo, la protezione antispam predefinita su Android a volte può essere aggressiva e bloccare i chiamanti sconosciuti in background. Quindi dobbiamo disattivare la protezione antispam se vogliamo vedere la nostra lista di numeri bloccati.

1. Apriamo l’app Telefono e andiamo su Impostazioni, facendo riferimento ai passaggi precedenti.

2. Selezioniamo Numeri bloccati.

3. Disattiviamo l’ interruttore Sconosciuto che blocca le chiamate da chiamanti non identificati.

Se abbiamo bloccato qualcuno su WhatsApp o Messenger, apriamo la rispettiva app e controlliamo l’elenco dei bloccati per apportare modifiche. Se notiamo un aumento delle chiamate spam, utilizziamo l’app Telefono predefinita o app di terze parti per bloccarle.

Foto di Prayad Kosasaeng da Pixabay