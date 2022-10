Rimanere in contatto con un cliente per comunicare una promozione o per dare importanti notizie è un elemento importante per un’attività commerciale. Ma qual è il modo migliore per aggiornare il consumatore? Si potrebbe pensare all’invio di email, ma queste spesso rischiano di finire nello spam e non venir lette. Per questo motivo ancora oggi è molto utilizzato l’sms marketing che grazie all’utilizzo degli sms api, linee di codice che permettono l’interazione tra diversi software, è possibile inviare dei messaggi a tutti i clienti in contemporanea. Ma come si usa di preciso l’api sms?

API SMS: cosa sono?

Prima di entrare nello specifico di cosa sono e come funzionano le api sms dobbiamo dare la definizione di API (Application Programming Interface): sono meccanismi che consentono a due componenti software di comunicare tra loro usando una serie di definizioni e protocolli. Spesso questo termine indica le librerie software di un linguaggio di programmazione. Le API possono essere programmate in quattro modi diversi:

API SOAP: Queste API usano il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol). Client e server si scambiano messaggi tramite XML.

Queste API usano il protocollo SOAP (Simple Object Access Protocol). Client e server si scambiano messaggi tramite XML. API RPC: Queste API sono denominate procedura remote (Remote Procedure Calls). Il client esegue una funzione (o procedura) sul server e il server invia l’output al client.

Queste API sono denominate procedura remote (Remote Procedure Calls). Il client esegue una funzione (o procedura) sul server e il server invia l’output al client. API WebSocket: Un’API WebSocket supporta la comunicazione a due vie tra le app client e server. Il server può inviare messaggi di callback ai client connessi.

Un’API WebSocket supporta la comunicazione a due vie tra le app client e server. Il server può inviare messaggi di callback ai client connessi. API REST: Queste sono le API più utilizzate e flessibili sul Web al giorno d’oggi. Il client invia le richieste al server come dati. Il server usa questo input del client per avviare funzioni interne e restituisce i dati di output al client.

Grazie a questa comunicazione tra client e server è possibile inviare gli sms, inoltre le librerie API possono essere utilizzate nei vari linguaggi di programmazione, infatti si possono inviare sia sms python, sms api java e sms php. Per chi non è avvezzo nella scrittura di codici per questo tipo di funzione è possibile utilizzare dei siti come ad esempio SMSAPI, dove è possibile vedere esempi di codice per poter mandare messaggi da qualsiasi sistema o applicazione.

API SMS: i vantaggi

Uno dei primi vantaggi da considerare è che gli sms api possono essere inviati a un numero elevato di persone con la consapevolezza che tutti possiedono un cellulare e quindi avere la sicurezza che il messaggio venga ricevuto. Inoltre grazie agli sms api i destinatari riceveranno l’sms immediatamente così da consentire una comunicazione rapida ed efficiente tra il mittente ed il destinatario. Inoltre le operazioni che si possono effettuare attraverso le API possono essere automatizzate dagli sviluppatori. Questo metodo permette un risparmio di risorse e tempo da parte di chi lo utilizza.