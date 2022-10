È previsto per le 18:00 di stasera il lancio della missione Space X sulla Crew Dragon Endurance, per il trasporto dell’equipaggio Crew-5 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il decollo avverrà dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida.

La Crew Dragon di Space X porterà nuovi astronauti sulla ISS proprio oggi

Con la missione Crew-5 arriveranno a bordo della ISS due astronauti della NASA: il comandante della missione Nicole Aunapu Mann e il pilota Josh Cassada; l’astronauta della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) Koichi Wakata; e la cosmonauta di Roscosmos Anna Kikina, Tutti e 4 gli astronauti opereranno a bordo della ISS come specialisti di missione.

Gli astronauti della NASA Nicole Mann e Josh Cassada guideranno e piloteranno la navicella Crew Dragon di Space x. I quattro nuovi membri dell’equipaggio commerciale attraccheranno a prua del modulo Harmony, circa 29 ore dopo il lancio.

Ecco come e dove seguire in diretta le operazioni di lancio

Come sempre la NASA invita il pubblico a seguire e a partecipare all’evento, mettendo a disposizione diverse attività virtuali pre-lancio e chi vuole può registrarsi per partecipare virtualmente al lancio. Per chi deciderà di partecipare virtualmente la lancio, saranno disponibili risorse di lancio curate, aggiornamenti tempestivi della missione e un timbro sul passaporto virtuale della NASA a lancio avvenuto.

La NASA inoltre offre anche questa volta diverse opzioni per seguire il lancio in streaming. La trasmissione in diretta inizierà è già in corso, nonostante il lancio sia previsto per le 18:00. Sarà possibile seguire l’evento sul sito Web dell’agenzia , nonché su YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Twitch, Daily Motion, Theta.TV e sull’app NASA.

Tra una settimana il ritorno degli astronauti della Crew-5

Dopo che il Dragon Endurance attraccherà al laboratorio orbitante con Crew-5, altri quattro membri dell’equipaggio della stazione vedranno giungere al termine la loro missione e rientreranno sulla Terra dopo poco più di una settimana.

A tornare a casa dopo sei mesi passati nello spazio, saranno gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins e l’astronauta dell’ Agenzia Spaziale Europea (ESA) Samantha Cristoforetti, che si trovano a bordo sulla ISS dal 27 aprile.

Prima di lasciare la ISS a bordo della Crew Dragon, gli astronauti della Crew-4 aiuteranno i loro sostituti ad adattarsi alla vita sulla ISS ed effettueranno tutti i passaggi di consegna. Quindi gli astronauti diretti a casa si sganceranno dalla ISS all’interno della Crew Dragon di SpaceX Freedom iniziando il viaggio che li riporterà sulla Terra con un ammaraggio al largo della costa della Florida.

Ph: Credit: NASA via Wikimedia