Il vostro smartphone capita spesso in mano a persone impiccione e volete un modo per evitare che queste leggano le vostre chat WhatsApp? Bene, dovete sapere che esiste un modo molto efficace che vi permette di rendere la famosa app di messaggistica completamente invisibile. Di che si tratta? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Ci sono alcune chat che non possono essere assolutamente lette da nessuno. Come fare, quindi, per non rischiare che qualcuno ci butti l’occhio quando siamo distratti? Semplice, facendo scomparire l’app WhatsApp. Se avete un dispositivo Android, in particolare, dovete sapere che è possibile far scomparire qualsiasi app, senza disinstallarla, in ben 2 modi differenti. In questo articolo andiamo a spiegarvi quello più semplice e veloce.

WhatsApp: far scomparire l’app dal telefono per nascondere le chat

Far scomparire l’app WhatsApp dal vostro smartphone Android è molto semplice. Tutto ciò che bisogna fare è recarsi all’interno delle impostazioni del dispositivo, selezionare la voce “Privacy” e fare tap su “Nascondi App“. Vi troverete davanti all’elenco delle app installate sul vostro dispositivo. Per nasconderne qualcuna, ad esempio WhatsApp, basterà semplicemente selezionare l’interruttore in corrispondenza di essa. Fatto ciò, bisognerà scegliere un codice segreto al fine di completare la procedura e far scomparire l’app dallo smartphone. Come fare per ripescarla all’evenienza? Semplice, basta aprire il dialer del telefono (l’app per effettuare le telefonate) e inserire il codice segreto impostato precedentemente. L’app tornerà visibile per un periodo di tempo limitato. Dopo averla utilizzata una volta, scomparirà di nuovo.

Parliamo, senza dubbio, del metodo più sicuro per nascondere le chat WhatsApp ad occhi indiscreti senza dover necessariamente cancellare l’applicazione dallo smartphone. Ricordiamo che è sempre possibile rendere l’app nuovamente visibile (in maniera permanente) ritornano nella sezione “Nascondi App” delle impostazioni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.