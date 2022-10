Come vediamo sempre più spesso il mercato è fitto di diete diverse tra loro per accontentare oltre 45 milioni di persone che ogni anno ne scelgono una. Negli ultimi tempi è comparsa la dieta Whole30, un nuovo piano alimentare che i sostenitori affermano che può migliorare la concentrazione mentale, perdere peso e persino migliorare gravi condizioni di salute.

È un piano alimentare di 30 giorni che si concentra sul consumo di cibi integrali, eliminando i gruppi alimentari infiammatori e gli alimenti trasformati. Questa forma estrema della dieta Paleo favorisce il consumo di carne, pollame, frutta, verdura e grassi sani. Tuttavia, limita il consumo di zuccheri aggiunti, alcol, cereali, fagioli, legumi, soia e additivi. Se ne è cominciato a parlare nel 2009 ed è stata creata da due nutrizioniste per aiutare a ripristinare il metabolismo e rimodellare il rapporto con il cibo. Affermano che può migliorare la funzione immunitaria, la chiarezza mentale e persino condizioni di salute croniche come il diabete di tipo 2 e il colesterolo alto.

Dieta Whole30, cos’è e funziona davvero questo piano alimentare?

L’obiettivo è aiutare le persone a eliminare alcuni “cibi problematici”, quindi reintrodurli lentamente nella loro dieta per aiutare a identificare ciò che potrebbe causare stress ai loro corpi. È un piano alimentare popolare, poiché molte persone credono che sia un modo efficace per perdere peso. Tuttavia è effettivamente cosi? Cosa dicono gli esperti? In effetti non tutti gli esperti nutrizionisti sono d’accordo con l’efficacia di questo piano alimentare, portando a comportamenti alimentari disordinati e confondere quindi il nostro corpo. Sembra che gli esperti stiano lottando per trovare qualcosa di buono da dire su questo piano alimentare estremo, con più preoccupazioni che elogi.

L’idea alla base del programma è che gli esseri umani non si sono evoluti per mangiare determinati alimenti, come zucchero raffinato, latticini, legumi e cereali, e questi potrebbero causare problemi di salute. Se rimuoviamo gli alimenti infiammatori dalla dieta per un mese, il corpo si “ripristinerà” naturalmente e durante questo periodo impareremo anche quali alimenti funzionano e non funzionano per noi. Il programma afferma anche di aiutare a identificare gli alimenti che causano disturbi intestinali o squilibri ormonali ed evitare determinati problemi di salute, dal diabete e dall’infiammazione cronica agli attaccamenti o alle voglie psicologiche malsane. Ci sono due fasi per Whole30: un’eliminazione di 30 giorni, seguita da una reintroduzione di 10 giorni per identificare gli alimenti problematici.

Per il periodo di eliminazione dovremmo mangiare solo carni intere e non lavorate, frutti di mare, verdure, ‘grassi sani naturali’, spezie, erbe e condimenti. Gli alimenti che devono essere evitati includono zucchero, cereali, legumi, alcol, latticini, oltre al burro chiarificato e al burro chiarificato, additivi, caramelle, torte, biscotti e cibi ricchi di grassi trasformati come la pizza. Le linee guida sulla dieta continuano anche a consigliare alle persone di non ricreare il cibo “spazzatura” con gli “ingredienti consentiti”, perché affermano che uno dei vantaggi della dieta è che le persone ridurranno il loro desiderio di tali alimenti evitando tutti insieme. Questo è un piano piuttosto rigoroso e se “imbroglia”, si consiglia di tornare al primo giorno e ricominciare da capo. La buona notizia è che non è necessario contare le calorie, misurare le porzioni o pesare il cibo, e non ci è permesso misurare il corpo o pesarci, a parte il primo e il trentesimo giorno.

Foto di D. da Pixabay