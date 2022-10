Lo scorso 7 settembre, Apple ha svelato ben 4 nuovi smartphone. Di questi, 3 sono arrivati sul mercato il 16 settembre, mentre uno, forse il più speciale, si è fatto attendere. Arrivato nei negozi proprio oggi, 7 ottobre, iPhone 14 Plus è stato al centro dell’attenzione per molto tempo prima del suo debutto. Perché? Scopriamolo insieme!

Tutti avevano alte aspettative per iPhone 14 Plus. Molti avevano addirittura parlato di un prodotto che avrebbe venduto tantissimo. Sicuramente, il nuovo melafonino base con display gigante ha qualcosa di speciale. Purtroppo, però, le cose non sono andate come tutti si aspettavano.

iPhone 14 Plus: la delusione più grande di quest’anno

iPhone 14 Plus aveva davvero tutte le potenzialità per essere lo smartphone Apple più venduto di quest’anno. Ad oggi, invece, sembra essere solo un flop annunciato. Appena arrivato nei negozi, pare che le scorte siano buone praticamente ovunque. Anche se si prova a preordinare il device online, non appaiono code o liste di attesa. Ciò significa solo una cosa, il prodotto non è richiesto. Le motivazioni sono tante. Il nuovo iPhone 14 Plus è speciale, ma solo perché si tratta di un modello base con display grande (6.7 pollici). Il resto, rimane lo stesso del 14 base che, come abbiamo già detto più volte, è solo una copia più costosa dei 13 dell’anno scorso.

Il motivo per cui iPhone 14 Plus non è decollato e non decollerà è il prezzo. Ad un costo base nettamente superiore ai 1000 euro è molto più conveniente optare per un 13 Pro Max che ancora si trova online più o meno allo stesso costo, ma che presenta una serie di caratteristiche decisamente migliori. Detto ciò, presto potrebbero arrivare le prime promozioni sul dispositivo. Sarà solo allora che questo mostrerà il suo potenziale? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com