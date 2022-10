Polti Vaporetto SV660_Style, scopa a vapore multiuso, è un prodotto versatile e completo, pensato per soddisfare l’utente più esigente, ad un prezzo di vendita tutt’altro che elevato, precisamente pari a 199 euro. Scopriamola assieme nella nostra recensione completa.

Estetica e Design

Il prodotto appare sin da subito molto elegante, e con un taglio che abbraccia di diritto la modernità, sebbene comunque le forme siano più spigolose, e meno sinuose di altri modelli in commercio. Disponibile in quattro colori con due modelli top di gamma grigio canna di fucile e rosso (SV660_Style e SV650_Style) più altri due blu e silver (SV620_Style e SV610_Style).

Polti Vaporetto SV660_Style ha una finitura lucida che cattura leggermente le impronte (ma non troppo), conferendogli però quell’eleganza di cui vi parlavamo poco fa. I materiali sono sufficientemente resistenti, sicuramente migliori del concorrente Ariete di cui vi abbiamo parlato qui, non abbiamo notato scricchiolii o problematiche di alcun tipo. L’impugnatura è ergonomica, intelligente l’idea di integrare un inserto in sughero, utilissimo per incrementare il grip, favorendo senza dubbio la presa anche con mani bagnate o sudate.

Il corpo motore è posizionato nella parte bassa del dispositivo, a primo impatto potrebbe apparire una posizione non ideale, ma essendo tanto sottile, riesce ad insinuarsi senza difficoltà anche negli spazi più ristretti.

Dimensionalmente parlando Polti Vaporetto SV660_Style raggiunge 31 x 23 x 111 centimetri, con un peso più che adeguato, pari a 2,83 kg. Sul prodotto non troviamo troppi pulsanti fisici, solamente sulla parte superiore del corpo motore è posizionato il selettore che regola il quantitativo di vapore emesso.

Specifiche tecniche e Prestazioni

Tecnicamente Polti Vaporetto SV660_Style è una scopa a vapore 2in1, caratterizzata quindi dalla possibilità di pulire qualsiasi superficie, solo con l’ausilio del vapore (senza detersivi). Viene definita 2in1 data la presenza del pulitore portatile integrato, il corpo motore può essere rimosso, e trasportato sfruttando la comodissima maniglia anteriore, adattando al posto della spazzola standard, uno degli oltre 19 accessori inclusi in confezione.

La versatilità è sicuramente uno dei punti di forza del prodotto, basti pensare di aver a disposizione la spazzola triangolare (per cucina e bagno), la lancia piatta (per rinfrescare e igienizzare i vestiti, ma anche per pulire caloriferi, tapparelle e simili), il tergivetro, lo spazzolino rettangolare, lo spazzolino triangolare, lo spazzolino tondo (anche piccolo), l’accessorio per tappeti e moquette, la lancia vapore ed il concentratore di vapore, per comprendere le enormi possibilità di utilizzo, dai classici pavimenti (parquet, moquette, ceramica o cotto), passando per le fughe delle mattonelle, i vetri, i sanitari, i tessuti e chi più ne ha più ne metta. Polti Vaporetto SV660_Style è adatto davvero a tutto, e non possiamo esserne più felici, limitando così la necessità di acquisto di accessori non inclusi, ed ovviamente prodotti aggiuntivi.

Ciò che rende Polti Vaporetto SV660_Style migliore di tante altri pulitori per pavimento, è sicuramente la garanzia di igienizzazione completa, con l’eliminazione del 99,9% di virus, germi e batteri, senza l’ausilio di alcun detersivo. Per un’autonomia di lavoro illimitata, è presente un serbatoio da 500ml in cui inserire l’acqua per la generazione del vapore (basta semplice acqua di rubinetto) ed è pronto subito (si scalda in soli 20 secondi); la capienza è più che sufficiente per un utilizzo prolungato, eventualmente una volta terminata l’acqua, basterà davvero pochissimo per riempirlo nuovamente.

Il prodotto deve essere sempre collegato ad una presa a muro (non integra una batteria), sebbene abbia comunque un raggio d’azione sufficientemente elevato, pari a circa 7,5 metri. Per lasciare un buon odore al termine della pulizia, Polti ha pensato al Frescovapor, un deodorante per ambienti che miscelato con il vapore rilascia una fresca profumazione in ogni ambiente e grazie alla sua speciale composizione è in grado di catturare i cattivi odori. Comodo il tasto dedicato (on/off), per il rilascio del profumo solamente in determinate situazioni, con un serbatoio dedicato di circa 100 ml, presente nella parte bassa del dispositivo.

Sono presenti 3 programmi con emissione differente di vapore, da scegliere in base alle superfici da trattare e selezionabili tramite un pannello a comandi led, a cui si aggiunge la funzione extra vapore, ma solamente in modalità portatile (aumenta del 50% rispetto al MAX). La spazzola principale è sufficientemente ampia, il vapore viene distribuito in maniera uniforme, data la presenza di scanalature ben studiate, che permettono una completa distribuzione sul panno in microfibra.

A completare l’estrema ergonomia troviamo il posizionamento in verticale, anche senza una apposita base di appoggio, una comodità aggiuntiva che ne facilita lo spostamento all’interno dell’abitazione, e il sistema di clip parking che riduce l’ingombro minimo se non lo si utilizza.

Polti Vaporetto SV660_Style: conclusioni

In conclusione Polti Vaporetto SV660_Style è la scopa a vapore che abbiamo apprezzato maggiormente per la sua versatilità, da non trascurare la presenza di numerosi accessori in confezione, che ampliano di molto la possibilità di utilizzo. Il design made in Italy è assolutamente elegante, mentre dimensioni e peso appaiono essere nella norma, con una buona maneggevolezza anche in ambienti particolarmente ristretti.

Il rapporto qualità/prezzo è più che favorevole, se pensate che a tutti gli effetti bastano 199 euro per il suo acquisto. L’unico aspetto negativo? forse il dover ancora dipendere da una presa di corrente, siamo consapevoli della potenza richiesta, ma in alcune occasioni il cordless sarebbe preferibile.