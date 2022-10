Garmin Forerunner 955 è lo sportwatch definitivo per gli amanti della corsa, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che vuole assolutamente stupire puntando fortissimo sulla precisione e sulla versatilità generale. Scopriamolo da vicino nella nostra recensione completa.

Design e Estetica



Il prodotto vuole dimostrare sin da subito di essere uno sportwatch, ma allo stesso tempo non è disposto a tralasciare l’eleganza, ecco quindi che il design rappresenta il giusto mix che ci aspettavamo. I materiali utilizzati sono di altissima qualità, uno smartwatch robusto ed affidabile, che offre una piacevolissima sensazione di solidità generale.

1 di 4

La ghiera è realizzata in polimero rinforzato in fibra, con protezione Gorilla Glass DX per la lenta, il materiale è molto piacevole al tatto, non si sporca facilmente, ed abbiamo apprezzato moltissimo le piccole accortezze estetiche: la scritta Forerunner tra i due pulsanti di sinistra, o anche semplicemente il significato degli stessi tasti impresso in rilievo.

1 di 5

Le dimensioni sono abbastanza generose, come tutti gli sportwatch, la cassa è difatti da 46,5 mm di diametro, con uno spessore di 14,4 millimetri. Non è consigliatissimo per polsi relativamente piccoli, anche se dobbiamo ammettere essere estremamente leggero, con i suoi 52 grammi di peso, è indossabile anche 24 ore su 24 senza problemi.

1 di 2

Il cinturino è realizzato in silicone, è adatto per polsi con una circonferenza tra 130 e 220 millimetri, leggermente zigrinato sui lati, dimostra a sua volta di essere di grande qualità generale, è molto morbido, non arreca assolutamente fastidio in fase di utilizzo. Il controllo del Garmin Forerunner 955 è possibile tramite il touchscreen, oppure i 5 pulsanti sui lati della ghiera, i quali offrono una buona corsa ed un feedback piacevole anche con una pressione rapida.

Hardware e Specifiche

Il pannello è completamente touchscreen ed a colori, è un MIP transflettivo anti-riflesso, da 1,3 pollici di diagonale, con risoluzione 260 x 260 pixel. Per limitare il consumo energetico, Garmin ha proposto un display in linea con gli altri sportwatch, gode di una buona definizione, è retroilluminato (con ottima luminosità), ma la cosa più importante riguarda la perfetta visibilità sotto la luce solare diretta. Utilizzandolo all’aria aperta, non avrete mai alcun problema nella corretta visualizzazione delle informazioni.

1 di 3

Il Garmin Forerunner 955 è impermeabile fino a 5 ATM, infatti integra l’allenamento Nuoto, e presenta una memoria interna di 32GB. Questa può essere utilizzata per il salvataggio di brani musicali, o l’import di tracce e percorsi, da seguire step-to-step nella navigazione su mappa.

La connettività è ovviamente legata al GPS, WiFi 802.11 ac e bluetooth, con una precisione davvero elevata, anche superiore ad altri rivali. L’aggancio dei satelliti è rapidissimo, bastano meno di 15 secondi per ottenere un ottimo risultato.

Le funzioni raggiungibili di base sono all’incirca sempre le stesse, data la presenza del sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, abbiamo la frequenza respiratoria 24 ore al giorno, la body battery, lo stress giornaliero, il sonno (con riconoscimento avanzato ed abbastanza preciso), per finire con la percentuale di ossigeno nel sangue.

Non mancano, a completare i tantissimi sensori integrati, la bussola, il giroscopio, il termometro o l’altimetro barometrico. Se interessati a funzioni smart giornaliere, segnaliamo il controllo della musica su smartphone, trova il mio telefono, calendario, meteo, timer, cronometro e simili.

Le notifiche vengono ricevute correttamente da qualsiasi applicazione, la visualizzazione è ottima anche nel caso di messaggi particolarmente lunghi, è invece possibile rispondere con risposte pre-impostate (non è presente una tastiera a schermo). Data l’assenza di un microfono integrato, non sarà possibile rispondere al polso, è comunque presente un cicalino utilissimo per le sveglie (con tanto di report mattutino) o la ricezione di notifiche/chiamate.

Attività, batteria, sistema operativo e app

La versatilità del Garmin Forerunner 955 è assoluta, è un prodotto adatto a moltissimi sport, con un focus importante sulla corsa (ad esempio trovate corsa, corsa su pista, indoor, tapis roulant, trail running, ultarmaratona o corsa virtuale). Ogni attività è corredata da misurazioni e specifiche differenti (si trovano funzioni di golf, per le attività outdoor, ciclismo, nuoto e altre) tra loro, le quali godono anche di una precisione assolutamente invidiabile.

Non mancano, come già anticipato, la navigazione point-to-point, il trackback, ma anche tante altre indicazioni che ci permettono di capire la distanza effettiva dalla destinazione finale. Del Garmin Forerunner 955 vengono commercializzate due varianti: standard o solar.

Il secondo modello si differenzia per la compatibilità con la ricarica solare, un mezzo che aiuta a ridurre la necessità di ricorrere ad una presa a muro per la ricarica. A prescindere dalla stessa, l’autonomia è molto buona, se utilizzato alla pari di uno smartwatch tradizionale si scarica in circa 15 giorni, attivando il GPS la durata complessiva diminuisce, ma nel complesso possiamo ritenerci più che soddisfatti.

1 di 9

Il sistema operativo e l’applicazione mobile non cambiano, è uno smartwatch compatibile con tutti i dispositivi Android e iOS, ma che allo stesso tempo porta con sé tre novità software importanti: running power, HRV Status e Training Readiness. Il più interessante è senza dubbio HRV Status, dopo circa 3 settimane di utilizzo, il sistema è in grado di stilare grafici dettagliati del vostro stato fisico, facendovi sapere se il recupero è stato sufficiente rispetto al carico dell’allenamento. Una metrica incredibilmente interessante e precisa, fondamentale per essere allineati con il proprio benessere fisico.

Garmin Forerunner 955: conclusioni

1 di 4

In conclusione Garmin Forerunner 955 è uno sportwatch perfetto per soddisfare le profonde esigenze degli appassionati corridori, ma anche di chi è alla ricerca di un prodotto versatile e compatibile con innumerevoli attività sportive. I suoi punti di forza sono tantissimi: design moderno ed elegente, materiali di alta qualità, precisione estrema, numerose attività, applicazione ben fatta ed organizzata e molto altro ancora.

Gli aspetti negativi sono sostanzialmente due: il prezzo (sono necessari almeno 599 euro per la versione non solar) e la poca incidenza che la ricarica solare ha sull’autonomia generale.