Dalle statue dell’Isola di Pasqua o dalla mappa di Piri Reis, emergono diversi documenti e monumenti la cui origine e significato continuano ad incuriosire archeologi e storici. In questi tempi moderni, i documenti con informazioni sensibili che possono causare problemi se cadono nelle mani sbagliate sono protetti dalla crittografia del computer. In passato, come si garantiva che questi documenti o simboli non potessero essere letti semplicemente da nessuno?

La verità è che ci sono diversi documenti e oggetti il ​​cui significato e contenuto sono così ben nascosti che i loro segreti continuano a incuriosire gli archeologi fino ad oggi.

Disco di Festo

Uno dei più affascinanti enigmi è il Disco di Festo, uno dei manufatti più misteriosi che la Civiltà Minoica ci abbia lasciato. La scoperta fu fatta dall’archeologo italiano Luigi Pernier nel 1908 tra le rovine del palazzo di Festus.

Risalente al 1700 a.C., il disco include 242 simboli stampati a spirale, con alcuni di facile interpretazione: un alveare, un gatto, una testa tatuata o una freccia. Tuttavia, molti altri simboli hanno un significato sconosciuto poiché non sono stati trovati altri manufatti con gli stessi disegni.

Il fatto che i simboli siano stampigliati fa pensare che la produzione di questi dischi sarebbe massificata, ma non c’è nessun altro esemplare che confermi questa ipotesi. Ci sono anche esperti che pensano che sia un falso , nonostante la maggior parte ne accetti la veridicità.

Manoscritto Voynich

Il manoscritto Voynich è uno dei documenti più difficili per qualsiasi crittografo che cerchi di decifrarne il codice. Il libro illustrato di 240 pagine è scritto in una lingua sconosciuta e presenta anche diverse immagini bizzarre e apparentemente casuali, come simboli astrologici, piante sconosciute e strane figure umane.

È diviso in sei sezioni, basate sulle illustrazioni: botanica, astronomia e astrologia, biologia, cosmologia, prodotti farmaceutici e un’altra con testo scorrevole e segni decorativi. Il suo nome è dovuto a Wilfried Voynich, che lo acquistò nel 1912, ma la sua origine è molto più antica, risalendo al regno di Rodolfo II del Sacro Romano Impero (1576-1612), che lo acquistò per 600 ducati d’oro.

Statue dell’Isola di Pasqua

Le statue in legno dell’Isola di Pasqua sono famose in tutto il mondo, ma nessuno ne conosce il significato o lo scopo. La risposta potrebbe risiedere nelle 20 tavolette di legno trovate nello stesso sito: il problema è che nessuno può decifrare le loro scritture rongorongo che includono glifi di animali, piante o persone.

Non si sa quando sia apparso questo sistema di scrittura o se sia apparso prima o dopo che gli europei arrivarono sull’isola e ebbero contatti con il popolo Rapanui. Ad ogni modo, la lingua fu usata fino al 186.

Mappa di Piri Reis

L’ammiraglio e cartografo turco Piri Reis è l’autore di una delle mappe più affascinanti del mondo, risalente al 1513. Il documento, redatto sulla base dei resoconti di Cristoforo Colombo e dei navigatori portoghesi, è stato riscoperto nel XX secolo ed è notevole per essere molto dettagliata nella rappresentazione della costa del Sud America, che era già nella sua giusta posizione longitudinale rispetto all’Africa solo 20 anni dopo l’arrivo degli europei.

Ma le sorprese non finiscono qui. La mappa contiene note sulla catena montuosa delle Ande, che non era ancora nota al momento della stesura. Il documento mostra anche l’Antartide in grande dettaglio e senza ghiaccio, quando questo continente fu scoperto solo nel 1820 ed era coperto di ghiaccio da circa 6.000 anni.

Ardesia di Jamestown

Gli scavi effettuati nel 2009 a Jamestown, dove gli europei hanno creato la prima comunità nel territorio nordamericano, hanno portato alla luce una tavola di ardesia di epoca coloniale ricoperta da strati sovrapposti di iscrizioni.

Il proprietario o il significato dell’ardesia rimane un mistero, ma gli studi suggeriscono che l’autore dei disegni avrebbe viaggiato a sud di Jamestown e potrebbe anche essere stato lo scrittore inglese William Strachey, sopravvissuto a un naufragio al largo delle Bermuda e alla fine divenne il primo segretario della colonia.