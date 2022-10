Secondo una nuova ricerca, guidata dal dottor Christopher Glein del Southwest Research Institute, l’oceano sotterraneo di Encelado è molto probabilmente ricco di fosforo. Poiché il fosforo è un ingrediente essenziale per la vita, questa scoperta rafforza le prove crescenti delle potenzialità per la vita di nascere, o di esistere già, all’interno di questa piccola luna di Saturno.

Il dottor Glein, uno dei massimi esperti di oceanografia extraterrestre. Ha affermato che “Encelado è uno degli obiettivi principali nella ricerca della vita nel nostro Sistema Solare. Negli anni trascorsi da quando la navicella spaziale Cassini della NASA ha visitato il sistema Saturno, siamo stati ripetutamente sconvolti dalle scoperte rese possibili dai dati raccolti”.

Alla ricerca di segni di vita su Encelado

Grazie alla sonda della NASA infatti, siamo riusciti ad avere campioni provenienti dall’oceano sotterraneo di Encelado, raccolti dai pennacchi di granelli di ghiaccio e vapore acqueo che dalle crepe sulla superficie ghiacciata della luna si estendono nello spazio.

Analizzando la composizione chimica del materiale dei pennacchi, vi abbiamo trovato molte delle molecole base necessarie per la nascita della vita. A questo elenco dunque ora si aggiunge anche il fosforo. Come afferma infatti il dottor Glein, “mentre l’elemento bioessenziale fosforo deve ancora essere identificato direttamente, il nostro team ha scoperto prove della sua disponibilità nell’oceano sotto la crosta ghiacciata della luna”.

Grazie ai progressi della ricerca planetaria, oggi sappiamo che pianeti in cui esistono oceani sotto uno strato superficiale di ghiaccio sono comuni nel nostro Sistema Solare. Mondi con mari superficiali, come la Terra, devono rimanere entro un ristretto intervallo di distanze dalle loro stelle, affinché vi siano temperature adatte all’acqua liquida superficiale. Ma i mondi con oceani interni, possono invece esistere a distanze molto maggiori, aumentando sostanzialmente il numero di pianeti abitabili che si prevede esistano in tutta la galassia.

L’importanza del fosforo per la vita

Il dottor Glein spiega che per quanto riguarda la ricerca dell’abitabilità extraterrestre nel Sistema Solare si indaga sulla presenza degli elementi costitutivi della vita, “comprese le molecole organiche, l’ammoniaca, i composti contenenti zolfo e l’energia chimica necessaria per sostenere la vita. Il fosforo presenta un caso interessante poiché studi precedenti suggerivano che potrebbe essere scarso nell’oceano di Encelado, il che offuscherebbe le prospettive di vita”.

Il fosforo sotto forma di fosfati è essenziale per la vita sulla Terra, per la creazione di DNA e RNA, per le molecole che trasportano energia, le membrane cellulari, le ossa e i denti, e persino per il microbioma marino del plancton.

I modelli termodinamici di Encelado mostrano la presenza di fosforo

E a quanto pare sembra che su Encelado questo elemento tanto importante per la vita sia presente. Così dimostrerebbero i modelli termodinamici e cinetici che simulano la geochimica del fosforo sulla base delle intuizioni di Cassini sul sistema oceano-fondo marino su Encelado, realizzati dal team del dott. Glein in questa ricerca.

Il team di ricerca ha infatti sviluppato il modello geochimico di Encelado più dettagliato fino ad oggi, in grado di mostrare come i minerali del fondale marino, tra cui anche i fosfati, si dissolvono nell’oceano di Encelado.

Come spiega infatti Glein, “la geochimica sottomarina (di Encelado) ha un’elegante semplicità che rende inevitabile la presenza di fosforo disciolto, raggiungendo livelli vicini o addirittura superiori a quelli della moderna acqua di mare terrestre. Quello che questo significa per l’astrobiologia è che possiamo essere più sicuri di prima che l’oceano di Encelado sia abitabile”.

Ph. Credit: Southwest Research Institute (SwRI)