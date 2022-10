Brutto periodo per l’azienda di Mark Zuckerberg. Dopo aver scovato 2 falle di sicurezza gravi su WhatsApp, il team di sicurezza di Facebook ha scoperto ben 400 app di terze parti che, a quanto comunicato, avrebbero compromesso i dati di 1 milione di utenti. Di che tipo di app si tratta? Scopriamo insieme.

Sono ben 400 le app che Facebook ha denunciato come app spyware nelle scorse ore. Tutte e 400 avevano superato, erroneamente, i controlli di sicurezza del Google Play Store e di App Store. Ora, 1 milione di dati di utenti Facebook potrebbero essere a rischio. Ecco cosa fare per salvaguardarsi.

Facebook avvisa gli utenti potenzialmente esposti

Le app truffa scovate da Facebook non sono necessariamente legate al social. Nella lista comunicata, infatti, si trovano app di vario genere. La maggior parte sono app di foto editing, ma anche app per aumentare la velocità di navigazione, app di oroscopo, app di monitoraggio dell’attività fisica e molte altre ancora. Subito dopo averle scovate, Facebook ha inviato segnalazione a Google per 355 app e ad Apple per 47 app. Entrambe le case hanno confermato l’entità malevole dei servizi e hanno prontamente provveduto alla loro rimozione dagli store.

In queste ore, Facebook sta anche inviando una serie di comunicazioni agli utenti di cui gli account potrebbero essere stati compromessi. Il consiglio dell’azienda per questi ultimi è quello di reimpostare la password dei propri account il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.