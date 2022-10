Ad ottobre il cielo ci riserva un evento spettacolare. Il 25 di questo mese avrà infatti luogo la spettacolare eclissi parziale di Sole ed il fenomeno sarà ben visibile in tutta Italia.

Lo spettacolo dell’eclissi parziale di Sole

Alla latitudine di Roma, l’eclissi inizierà alle 09:26 di mattino e terminerà alle 11:21, Al Nord e al Sud invece l’evento sarà rispettivamente anticipato e posticipato di alcuni minuti. Durante l’evento circa il 27% del disco solare sarà oscurato.

L’eclissi di Sole si ha quando la Luna, in corrispondenza del novilunio, si trova a transitare dinanzi al disco solare, occultandolo in parte (eclissi parziale) o totalmente (eclissi totale) a seconda dell’allineamento prospettico tra i due. L’eclissi parziale di Sole del 25 ottobre sarà visibile da specifiche regioni dell’Europa e dell’Asia. Ecco alcuni consigli per godere al meglio dell’affascinante evento astronomico, anche senza particolari attrezzature professionali.

Ecco i consigli per osservarla al meglio ed in sicurezza

Bisogna innanzitutto ricordare che l’osservazione diretta del Sole, anche durante l’eclissi parziale, sia ad occhio nudo che con uno strumento ottico non idoneo, può causare gravi ed irreparabili danni alla retina. È pertanto sconsigliato osservarla con normali occhiali da sole, vetri anneriti di fortuna o simili.

L’osservazione di un’eclissi di Sole (ad eccezione della sola fase totale, se presente) non deve mai avvenire dunque ad occhio nudo ma bisogna munirsi di opportuni sistemi di protezione o strumenti specificatamente progettati e certificati per l’osservazione sicura del Sole.

Si può ad esempio osservare indirettamente l’eclissi solare attraverso un foro stenopeico o proiettando l’evento su uno schermo attraverso un piccolo telescopio o un binocolo. Per l’osservazione diretta invece si può utilizzare una pellicola AstroSolar, una specifica pellicola che consente di realizzare a basso costo filtri assolutamente sicuri.

Esistono anche appositi occhiali per l’osservazione delle eclissi di Sole, realizzati appunto in AstroSolar e pronti all’uso. Basta indossarli per godersi lo spettacolo ed il loro costo non è nemmeno eccessivo.

Se invece si vuole utilizzare il proprio telescopio, binocolo o strumento fotografico, la pellicola filtrante va sistemata davanti agli obiettivi. A tale scopo si possono rutilizzare filtri in AstroSolar già sagomanti e provvisti di telaio per il montaggio, oppure fogli di AstroSolar con cui realizzare autonomamente i filtri.

Siamo dunque pronti per osservare l’eclissi parziale di Sole del 25 ottobre e goderci questo spettacolo astronomico sempre suggestivo ed emozionante.

Foto di Chris Reich da Pixabay