iPhone 14 sembra proprio non convincere nessuno. Il nuovo smartphone base della mela morsicata è uscito meno di un mese fa sul mercato e, ad oggi, è già disponibile in offerta presso alcuni rivenditori. Parliamo di un caso più unico che raro per gli smartphone Apple. Quale è il motivo?

Continuano ad arrivare conferme del fatto che i nuovi iPhone 14 base siano un flop. A meno di un mese dal lancio ufficiale, la versione base di iPhone 14, quella con 128 GB di memoria interna è in offerta da Unieuro e su Amazon alla bellezza di 999,00 euro, invece di 1029,00 euro!

iPhone 14: il prezzo potrebbe scendere velocemente

Certo, non si tratta di un grosso sconto. Considerando, però, che lo smartphone è arrivato sul mercato da davvero poco tempo, si tratta comunque di qualcosa di interessante. Se la situazione dovesse andare avanti così, potremmo vedere arrivare sconti più consistenti molto presto. Ma cosa ha iPhone 14 che non convince gli utenti? Non ci stancheremo mai di dirlo, la troppa somiglianza con i modelli dello scorso anno. Lo smartphone monta lo stesso chip A15 Bionic della generazione precedente e ha praticamente lo stesso design. Le uniche novità sono alcune migliorie alla fotocamera e poco altro. Un po’ poco per giustificare una spesa di 1000 euro, vero?

Gli iPhone 14 sono in offerta su Unieuro in tutte le colorazioni a 999,00 euro (128 GB) fino al 16 ottobre. Se volete portarvi a casa il dispositivo, ma non avete fretta, vi consigliamo vivamente di attendere ancora un po’. Come già detto, ci sono grosse probabilità che a breve arrivino in campo offerte ancora più vantaggiose. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.