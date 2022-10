Dopo aver alzato il numero limite di partecipanti ai gruppi a 512, WhatsApp pensa di fare di più. In queste ore, il noto WABetaInfo ha scovato tracce di un’interessante novità in arrivo sulla piattaforma. Non più 512, presto si potranno aggiungere fino a 1024 partecipanti ad un unico gruppo WhatsApp. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

La novità sembra essere stata rilasciata per un numero ristretto di beta tester sia su iOS che Android. Stando a quanto dichiarato da WABetaInfo, si tratta di una fase di test della funzione. Se tutto andrà per il verso giusto, arriverà per tutti nelle prossime settimane.

WhatsApp: gruppi ancora più grandi e nuovo sistema di approvazione

WhatsApp sempre più interessata a migliorare i gruppi. 512 partecipanti è troppo poco per alcuni? Nessun problema, presto sarà possibile aggiungerne fino a 1024! La procedura sarà sempre la medesima. Se sei un beta tester puoi anche vedere se sei tra i pochi fortunati che già da adesso hanno la possibilità di creare i mega gruppi. Tutto ciò che devi fare è provare a crearne uno e controllare il limite massimo presente nella parte alta del display. Se ancora compare “0/512” purtroppo ancora non hai ricevuto la novità. Non disperare, però, dovresti riceverla a breve.

Le novità per i gruppi non si fermano qui. WhatsApp sta lavorando anche a quella che viene chiamata sezione dei “partecipanti in sospeso”. A quanto pare, l’azienda ha intenzione di portare in campo un sistema di approvazione per l’accesso ai gruppi da mettere a disposizione degli amministratori. Come funzionerà il tutto è ancora in dubbio. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.