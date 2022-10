Non solo Tesla sarà in grado di offrire giochi mentre aspettiamo in macchina, molte aziende automobilistiche come la BMW vogliono fare lo stesso. L’azienda ha iniziato una collaborazione con AirConsole per fornire giochi casuali nelle sue auto a partire dal 2023. La tecnologia scarica i giochi sul nostro sistema di infotainment e utilizza il telefono come controller.

La BMW non ha detto quali veicoli fossero i primi in fila per l’aggiornamento del gioco. Tuttavia, ha presentato la tecnologia di AirConsole come una soluzione perfetta per il display curvo già in uso in veicoli come l’iX. Ciò non è cosi flessibile come l’esperienza che offrirà Tesla, che per giocare offrirà dei controller dedicati o addirittura il volante dell’auto.

BMW, sarà possibile giocare ai videogiochi mentre si aspetta in auto

Tuttavia, potrebbe comunque rivelarsi utile se vogliamo fare di più durante l’attesa che giocherellare con il nostro telefono. All’interno del menù visualizzato sullo schermo, ci sarà una pagina dedicata proprio ad AirConsole. Il guidatore potrà così scegliere i suoi giochi preferiti, che verranno scaricati in modalità over-the-air ed installati nella memoria del sistema di infotainment.

In fase di configurazione, infatti, la piattaforma AirConsole chiederà di associare uno smartphone alla piattaforma, tramite codice QR. Una volta associato il dispositivo, si potrà usare il telefono per gestire tutte le fasi di gioco. Questa novità ci rende certo orgogliosi in quanto sta cambiando il modo di vedere i videogiochi e il modo in cui siamo preparati a rilassarsi. L’architettura funzionale, unita alla facilità di accesso della piattaforma, cambierà il modo in cui le persone si divertono nei loro veicoli.

La tecnologia AirConsole consente di scaricare istantaneamente i giochi over-the-air e di controllarli tramite smartphone. Il catalogo è ricco e conta ad oggi 180 videogiochi di sport, calcio, golf, corse, quiz, di piattaforma e di strategia. La connessione tra lo smartphone e il veicolo viene stabilita, ad esempio, scansionando un codice QR nel veicolo. I giocatori, quindi, possono godersi immediatamente un gameplay divertente.

Foto di Pexels da Pixabay