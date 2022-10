Apple è al lavoro sul nuovo iPhone SE di quarta generazione. Stando a quanto dichiarato dal noto analista Ross Young a MacRumors, il melafonino avrà caratteristiche estetiche ben differenti dal modello attualmente presente in commercio. Cosa cambierà? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Pare proprio che Apple sia pronta a portare il melafonino low-cost su un nuovo livello. Via le bande nere e il tasto Home, benvenuti display senza bordi e il famoso notch. In pratica, lo smartphone verrà reso più simile ai modelli di fascia alta. Servirà ciò ad aumentare le vendite?

iPhone SE 4: l’ispirazione di Apple è iPhone XR

Stando a quanto dichiarato da Ross, Apple avrebbe delle idee estetiche ben precise per il nuovo iPhone SE di quarta generazione. Questo, dovrebbe essere molto simile, a livello estetico, ai vecchi iPhone XR. Parliamo, quindi, di una scocca in alluminio e vetro, singola fotocamera posteriore e display frontale LCD da 6.1 pollici con notch. Quest’ultimo, però, non necessariamente alloggerà i sensori del Face ID. C’è chi crede, infatti, che l’azienda continuerà a mantenere il Touch ID sul dispositivo integrandolo nel tasto di accensione. Il tutto, ovviamente, per contenere i costi di produzione. L’analista non si è sprecato a dire quali saranno le dimensioni del notch. Sarà standard come quello di iPhone XR o ridotto come i 13 e 14? Per questa e altre informazioni bisognerà attendere ancora un po’.

Ricordiamo che il lancio di iPhone SE di quarta generazione è previsto per il 2024. Quanto appena detto potrebbe non essere quello che Apple presenterà nel prodotto finale. Ciò che è certo è che il melafonino verrà proposto ad un prezzo entry-level. Si presume, quindi, che rimarrà simile, se non poco superiore, a quello dell’attuale generazione. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com